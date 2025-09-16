Rugăciunea lui Iisus. Călăuza inimii către Dumnezeu de Frederica MATHEWES- GREEN, ediția a II-a, trad. Dragoș Dâscă, ed. Doxologia, Iași, 2024

„Rugăciunea lui Iisus. Călăuza inimii către Dumnezeu”, semnată de Frederica MATHEWES- GREEN, este, poate, una dintre cele mai bune lucrări scrise pe acest subiect, pentru că autoarea reușește să îmbine armonios sfaturile practice cu argumentele teologice. Mai mult decât atât, felul în care abordează tema arată că ea însăși este o practicantă a Rugăciunii lui Iisus.

Cartea se intitulează Rugăciunea lui Iisus. Călăuza inimii către Dumnezeu și este semnată de Frederica Mathewes-Green, fiică duhovnicească a părintelui mărturisitor Gheorghe Calciu Dumitreasa. Autoarea, soție de preot și mamă a trei copii, este cunoscută pentru mai multe volume de spiritualitate ortodoxă. Urmând tradiției Bisericii Răsăritene, ea arată, cu simplitate și profunzime, că prin rostirea Rugăciunii lui Iisus omul își poate potrivi luarea-aminte lăuntrică pe frecvența glasului lui Dumnezeu și poate descoperi bucuria prezenței Sale nemărginit de iubitoare.

Cartea este alcătuită din două mari secțiuni. În prima parte, care cuprinde trei capitole, autoarea îl familiarizează pe cititor cu termenii și contextul în care s-a dezvoltat Rugăciunea lui Iisus. În cea de-a doua parte, ea răspunde la posibilele întrebări legate de practica acestei rugăciuni, oferind răspunsuri clare și pline de discernământ duhovnicesc.

În introducerea cărții, autoarea istorisește primele ei încercări de a se ruga cu Rugăciunea lui Iisus și oferă un sfat important: „am auzit că trebuie să-ți încălzești inima înainte să rostești Rugăciunea, iar rugăciunile de început ajută în acest sens; Crezul îmi amintește de măreția lui Dumnezeu, în timp ce Psalmul 50 îmi amintește de nemernicia mea de om vătămat, supus neputințelor”.

Din paginile primei părți, cititorul poate înțelege ce semnificație au pentru Sfinții Părinți conceptele de inimă și minte (pp. 24–36 și pp. 58–68). De asemenea, aflăm că scopul fiecărui om este unirea cu Dumnezeu, însă urcușul în theosis este un dar al lui Dumnezeu. Desigur, omul poate și trebuie să depună un efort pentru a se deschide primirii unei asemenea binecuvântări. Tot în cadrul primei părți, autoarea subliniază necesitatea povățuirii de către un om duhovnicesc în această lucrare și arată, totodată, că „rugăciunea nu poate fi scoasă din contextul îmbisericirii, întrucât fiecare element al tradiției ortodoxe este interdependent, fiecare parte este necesară (p. 52). Îndemnul rostirea Rugăciunii lui Iisus te va învăța cum să o spui a fost valabil și pentru mine . Dar conștientizez că îmi este de folos să aparțin unei comunități de credință în care este practicat întregul context al Rugăciunii”(p.157)

Secțiunea a doua a cărții este alcătuită integral din răspunsurile oferite de autoare celor care doresc să înceapă practicarea Rugăciunii lui Iisus. La întrebarea firească „cum și de unde începem?”, Frederica Mathewes-Green oferă câteva sfaturi esențiale: „sfatul standard este să eviți somnul în exces și să te ridici de la masă înainte de a te sătura. Obișnuie-te cu cumpătarea. Smerenia este de preț.” . Apoi, chiar dacă rugăciunea se numește „neîncetată”, până ce devine așa – prin mila Domnului – practicantul are nevoie de un program bine stabilit: „este imposibil să începi să faci ceva pentru tot timpul. Va trebui să începi să faci acel ceva o parte din timp. Primul lucru pe care trebuie să-l stabilești este când anume din zi vei practica Rugăciunea.”(p.78).

Un pericol real pentru cel care se roagă este înșelarea. La întrebarea „cum știm dacă Hristos răspunde rugăciunii?”, autoarea oferă următorul răspuns: „întâlnirea cu Dumnezeu va fi o întâlnire cu o persoană, o inteligență, iar această persoană este simultan puternică și plină de compasiune. Dimpotrivă, o prezență amăgitoare, spune Sfântul Teofan, nu se apropie niciodată ca un stăpân atotputernic, ci vine ca un fermecător care caută în chip viclean să fie primit” (p. 161).

În concluzie, cartea se dovedește a fi o excelentă introducere în universul Rugăciunii lui Iisus și poate fi așezată alături de volume clasice precum Pelerinul rus și Calea rugăciunii lăuntrice a Arhiepiscopului Antonie Golinski-Mihailovski.

Autor: preotul Grigore-Toma Someșan

Ascultați mai jos rubrica integrală „Cărți vechi și noi” dedicată acestui volum: