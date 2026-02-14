Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Repere de viață duhovnicească

Rugăciunea scară către cer

de | feb. 14, 2026

Într-o nouă ediție a emisiunii Repere de viață duhovnicească, vorbim despre rugăciune – această lucrare sfântă pe care Sfinții Părinți au numit-o lumină a sufletului și legătură vie între om și Dumnezeu.

Pornind de la cuvintele Sfântului Ioan de Kronstadt și ale Sfântului Ioan Gură de Aur, emisiunea propune o reflecție profundă asupra sensului rugăciunii: nu doar ca rostire de cuvinte, ci ca întâlnire reală, tainică, între suflet și Creatorul său.

Rugăciunea este darul prin care Dumnezeu Se face prezent în viața noastră, este firul nevăzut care ne unește cu lumea îngerilor și cheia care deschide comoara harului ceresc. În măsura în care omul se roagă, descoperă pacea, lumina și cunoașterea adevărată.

Vă invităm să ascultați această ediție și să redescoperiți, prin cuvânt și mărturie patristică, frumusețea și puterea rugăciunii în viața creștinului.

/

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/natanael/" target="_self">Protos. Natanael Zanfirache</a>

Protos. Natanael Zanfirache

Slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Realizator al emisiunii „Repere de viață duhovnicească”.

