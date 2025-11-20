Rugăciunea „Tatăl nostru”. Ediție introductivă cu pr. lect. univ. dr. Gabriel Noje

În noua ediție a emisiunii „Cultură, morală, societate”, invitat este pr. lect. univ. dr. Gabriel Noje, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca specialist în morală ortodoxă. Discuția este dedicată Rugăciunii domnești „Tatăl nostru”, înțeleasă ca temelie a vieții de credință.

Această primă întâlnire are un caracter introductiv și urmărește să așeze ascultătorul în contextul corect al rugăciunii. Părintele Gabriel Noje vorbește despre originea ei, despre locurile din Sfânta Scriptură unde este consemnată și despre sensurile duhovnicești care stau la baza textului.

În același timp, invitatul oferă câteva sfaturi practice despre felul în care ne putem fixa mintea în rugăciune și cum putem cultiva atenția lăuntrică, indispensabilă unei relații vii cu Dumnezeu.

Ediția deschide o serie de dialoguri dedicate aprofundării Rugăciunii domnești, verset cu verset, și propune o privire limpede asupra modului în care această rugăciune modelează viața creștinului.