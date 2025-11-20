Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Cultură, morală, societate

Rugăciunea „Tatăl nostru”. Ediție introductivă cu pr. lect. univ. dr. Gabriel Noje

de | nov. 20, 2025

În noua ediție a emisiunii „Cultură, morală, societate”, invitat este pr. lect. univ. dr. Gabriel Noje, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca specialist în morală ortodoxă. Discuția este dedicată Rugăciunii domnești „Tatăl nostru”, înțeleasă ca temelie a vieții de credință.

Această primă întâlnire are un caracter introductiv și urmărește să așeze ascultătorul în contextul corect al rugăciunii. Părintele Gabriel Noje vorbește despre originea ei, despre locurile din Sfânta Scriptură unde este consemnată  și despre sensurile duhovnicești care stau la baza textului.

În același timp, invitatul oferă câteva sfaturi practice despre felul în care ne putem fixa mintea în rugăciune și cum putem cultiva atenția lăuntrică, indispensabilă unei relații vii cu Dumnezeu.

Ediția deschide o serie de dialoguri dedicate aprofundării Rugăciunii domnești, verset cu verset, și propune o privire limpede asupra modului în care această rugăciune modelează viața creștinului.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Rugăciunea „Tatăl nostru”. Ediție introductivă cu pr. lect. univ. dr. Gabriel Noje
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/pr-robert-kovacs/" target="_self">Pr. Robert Kovacs</a>

Pr. Robert Kovacs

Absolvent al studiilor de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Doctor în Teologie, din anul 2024. Redactor la Radio Renașterea și preot paroh la Parohia Ortodoxă „Sfântul Silvestru” din Cluj-Napoca.

Emisiuni recente

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii III

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii III

Vom vorbi și în această emisiune despre timpul sfințit în viața Bisericii. Spre deosebire de timpul cotidian trăit în viața de zi cu zi, timpul sfințit este dat de relația noastră cu Dumnezeu. De el avem parte atunci când ne rugăm acasă sau la biserică; și felul cum...

Trei atitudini ale omului făță de om | Duminica a 25-a după Rusalii

Trei atitudini ale omului făță de om | Duminica a 25-a după Rusalii

Ev. Luca 10, 25-37 Pilda samarineanului milostiv „Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: Să...

Sfinții Martiri Năsăudeni

Sfinții Martiri Năsăudeni

Sfinții Năsăudeni Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra şi Vasile Oichi din Telciu au suferit martiriul în ziua de 12 noiembrie 1763. Au fost apărători ai credinţei strămoşeşti şi ai neamului românesc. Împreună cu invitata...

Duminica, Ziua Domnului. Ce ne spune Biblia? P2

Duminica, Ziua Domnului. Ce ne spune Biblia? P2

Este duminica sărbătoare de odihnă a creștinilor? Ce se întâmplă cu sâmbăta, care a fost ziua de odihnă în Vechiul Testament? Dacă a fost în Vechiul Testament sărbătoarea de odihnă de ce nu mai este în Noul Testament (din moment ce a fost poruncită de Dumnezeu)? Ce ne...

ARHIVĂ EMISIUNI

ARHIVA INTEGRALĂ