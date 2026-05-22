Rujeola și complicațiile neurologice rare, explicate de dr. Delia Georgiana Ciuca

În cadrul rubricii „Cultura vieții”, realizată la Radio Renașterea, stăm de vorbă cu dr. Delia Georgiana Ciuca despre una dintre bolile copilăriei care continuă să provoace numeroase cazuri grave și internări: rujeola. Medicul atrage atenția asupra modului în care boala poate evolua, asupra complicațiilor care apar mai ales în cazul copiilor vulnerabili și amintește inclusiv de PES – panencefalita sclerozantă subacută, o complicație neurologică extrem de rară, dar severă, ce poate apărea la ani distanță după infecție.

Dialogul aduce în atenție și importanța prevenției, a monitorizării simptomelor și a prezentării la medic atunci când apar semne care pot indica o evoluție severă a bolii. Într-o perioadă în care numărul cazurilor de rujeolă rămâne ridicat în România, emisiunea își propune să ofere ascultătorilor informații clare, echilibrate și utile pentru protejarea sănătății copiilor și a comunității.

Totodată, invitata vorbește și despre activitatea desfășurată în cadrul Centrului „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară, județul Cluj, unde activează ca medic șef de secție. Centrul, dedicat îngrijirilor paliative pediatrice, reprezintă un proiect medico-social important al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, destinat sprijinirii copiilor cu boli cronice progresive și familiilor acestora.