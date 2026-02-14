Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Aniversări și comemorări

S-au împlinit 130 de ani de la trecerea în veșnicie a preotului Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului Ciprian Porumbescu

de | feb. 14, 2026

Părintele Iraclie Porumbescu, tatăl marelui compozitor Ciprian Porumbescu, a trecut la cele veșnice în urmă cu 130 de ani, în data de 13 februarie 1896.

Preotul Iraclie Porumbescu s-a născut la 9 martie 1823, la Sucevița, într-o familie de țărani români. Tatăl său se numea Atanasie și era pălimar la biserică, iar din 1840 a devenit vornic al Suceviței. Pe mama sa a chemat-o Varvara și era din satul Marginea.

Formarea intelectuală și duhovnicească a părintelui Iraclie a început la Mănăstirea Putna, unde a învățat, între altele, și cântarea psaltică. Pedagogul său a fost starețul Ghenadie Platenchi.

A urmat apoi școala primară la Suceava și gimnaziul la Cernăuți, unde l-a întâlnit pe profesorul de limba română Aron Pumnul. A terminat liceul la Liov, după care a urmat doi ani de filozofie, pe care i-a continuat la Cernăuți. Acolo a parcurs și studiile Institutului Teologic, între 1847-1850.

Activitatea misionară

Între 1848 și 1850, a fost secretar de redacție al ziarului cernăuțean „Bucovina”, tipărit de familia Hurmuzachi. În casa acestora, tânărul Iraclie l-a cunoscut și pe poetul Vasile Alecsandri, care l-a îndemnat să culeagă folclor din satele bucovinene.

Pe 20 august 1850 s-a căsătorit cu poloneza Emilia Clodnițchi, fiica pădurarului din Voievodeasa, care a trecut la ortodoxie. Trei ani mai târziu, s-a născut Ciprian, al doilea fiu al familiei, care avea să ajungă un mare compozitor.

A fost hirotonit preot și a slujit Șipotele Sucevei, iar în 1856 a fost de față la deschiderea mormintelor domnești din Mănăstirea Putna.

În 1857, preotul Iraclie a fost trimis ca paroh în satul Boian (Ucraina de azi) pentru a face față prozelitismului greco-catolic. Ulterior, a fost numit preot la Stupca (actuala localitate Ciprian Porumbescu din județul Suceava).

După moartea prematură a fiului Ciprian, în 1883, la doar 30 de ani, Părintele Iraclie s-a mutat ca paroh la Biserica de lemn din Frătăuții Noi, unde a slujit între anii 1884–1896. Aici a fost, în același timp, și învățător.

A trecut la cele veșnice la vârsta de 73 de ani, și a fost înmormântat în cimitirul de lângă bisericuța de lemn din sat. În 1971, când s-a inaugurat complexul muzeal de la Stupca, rămășițele sale pământești au fost reînhumate alături de cele ale fiului Ciprian Porumbescu, și ale soției Emilia, la Stupca.

Sursă foto: Ziarul Lumina

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Aniversări și comemorări
151 ani de la nașterea Mitropolitului Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei

151 ani de la nașterea Mitropolitului Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei

Sâmbătă se împlinesc 151 de ani de a nașterea Mitropolitului Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei. După Marea Unire, a fost decan al Facultății de Teologie din Cernăuți, primul episcop al eparhiei Cetății Albe – Ismail și senator de drept. Fiu de cântăreț bisericesc, s-a...