S-au împlinit 130 de ani de la trecerea în veșnicie a preotului Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului Ciprian Porumbescu

Părintele Iraclie Porumbescu, tatăl marelui compozitor Ciprian Porumbescu, a trecut la cele veșnice în urmă cu 130 de ani, în data de 13 februarie 1896.

Preotul Iraclie Porumbescu s-a născut la 9 martie 1823, la Sucevița, într-o familie de țărani români. Tatăl său se numea Atanasie și era pălimar la biserică, iar din 1840 a devenit vornic al Suceviței. Pe mama sa a chemat-o Varvara și era din satul Marginea.

Formarea intelectuală și duhovnicească a părintelui Iraclie a început la Mănăstirea Putna, unde a învățat, între altele, și cântarea psaltică. Pedagogul său a fost starețul Ghenadie Platenchi.

A urmat apoi școala primară la Suceava și gimnaziul la Cernăuți, unde l-a întâlnit pe profesorul de limba română Aron Pumnul. A terminat liceul la Liov, după care a urmat doi ani de filozofie, pe care i-a continuat la Cernăuți. Acolo a parcurs și studiile Institutului Teologic, între 1847-1850.

Activitatea misionară

Între 1848 și 1850, a fost secretar de redacție al ziarului cernăuțean „Bucovina”, tipărit de familia Hurmuzachi. În casa acestora, tânărul Iraclie l-a cunoscut și pe poetul Vasile Alecsandri, care l-a îndemnat să culeagă folclor din satele bucovinene.

Pe 20 august 1850 s-a căsătorit cu poloneza Emilia Clodnițchi, fiica pădurarului din Voievodeasa, care a trecut la ortodoxie. Trei ani mai târziu, s-a născut Ciprian, al doilea fiu al familiei, care avea să ajungă un mare compozitor.

A fost hirotonit preot și a slujit Șipotele Sucevei, iar în 1856 a fost de față la deschiderea mormintelor domnești din Mănăstirea Putna.

În 1857, preotul Iraclie a fost trimis ca paroh în satul Boian (Ucraina de azi) pentru a face față prozelitismului greco-catolic. Ulterior, a fost numit preot la Stupca (actuala localitate Ciprian Porumbescu din județul Suceava).

După moartea prematură a fiului Ciprian, în 1883, la doar 30 de ani, Părintele Iraclie s-a mutat ca paroh la Biserica de lemn din Frătăuții Noi, unde a slujit între anii 1884–1896. Aici a fost, în același timp, și învățător.

A trecut la cele veșnice la vârsta de 73 de ani, și a fost înmormântat în cimitirul de lângă bisericuța de lemn din sat. În 1971, când s-a inaugurat complexul muzeal de la Stupca, rămășițele sale pământești au fost reînhumate alături de cele ale fiului Ciprian Porumbescu, și ale soției Emilia, la Stupca.

