S-au împlinit nouă ani de la trecerea la Domnul a Lidiei Stăniloae, fiica Sf. Dumitru Stăniloae

Marți, s-au împlinit nouă ani de la trecerea la Domnul a Lidiei Stăniloae, fiica Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Lidia Ionescu Stăniloae s-a născut la data de 8 octombrie 1933, la Sibiu. În perioada 1951-1955, a urmat cursurile Facultatea de Fizică – Secția Fizică Atomică a Universității din București, unde l-a avut profesor pe academicianul Horia Hulubei.

Lucrarea sa de diplomă a reprezentat prima cercetare realizată în România asupra teoriei fisiunii nucleare.

Parcursul profesional

Deși avea toate șansele să se afirme ca un cercetător de prestigiu, regimul comunist i-a limitat parcursul profesional în România.

Până în anul 1958, a lucrat la Facultatea de Fizică. În momentul arestării tatălui ei, a fost dată afară. Din anul 1961, a fost profesor de fizică la Grupul Şcolar de Chimie Alimentară din Bucureşti.

Totuși, în anul 1984, a emigrat împreună cu fiul său, Dumitru Horia Ionescu, în Germania, unde a devenit cadru didactic la Universitatea din Freiburg.

Activitatea literară

Lidia Ionescu Stăniloae și-a început cariera literară în anul 1970, odată cu publicarea volumelor de poezie „Versuri”, „Munţii” și „Locul unde aştepţi”. Pe lângă creația poetică proprie, s-a dedicat și traducerilor din literatura germană.

După anul 1990, și-a continuat activitatea editorială în România, publicând romanul „Raiul inocenților” (1991), precum și volumul liric „Întâlnire cu Dumnezeu” (2003), care are o prefață semnată de Sfântul Dumitru Stăniloae.

În anul 2006, a publicat în limba germană romanul istoric „Zähringerblut”, despre întemeierea orașului Freiburg în jurul anului 1120, carte care s-a bucurat de un interes considerabil în Germania. Ultima sa lucrare, „Grădinile părintelui Victorin”, este consacrată spiritualității monahale ortodoxe din România.

În paralel cu activitatea literară, s-a implicat constant în editarea și promovarea operei teologice a tatălui ei, atât în țară, cât și peste hotare, contribuind la o mai largă cunoaștere a profunzimii teologiei ortodoxe în diferite spații culturale.

Ultima parte a vieții

În anul 2013, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a conferit Lidiei Stăniloae Diploma și Medalia omagială „Părintele Dumitru Stăniloae”. Un an mai târziu, înalta distincție a fost completată cu acordarea Ordinului „Crucea Maria Brâncoveanu”.

În Germania, Lidia Stăniloae a sprijinit comunitatea românească din Freiburg, în demersurile oficiale privind înființarea unei parohii ortodoxe românești în acest oraș, proiect care s-a concretizat în anul 2014.

A trecut la Domnul, în data de 17 februarie 2017, la vârsta de 83 ani.

