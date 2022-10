S-au încheiat conferinţele preoţeşti în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului

Miercuri, 12 octombrie 2022, s-au încheiat conferinţele preoţeşti din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, care au fost prezidate, timp de trei zile, de Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului. La Sighetu Marmaţiei s-au întâlnit preoţii din cele două protopopiate din Maramureşul Voievodal, Sighet şi Vişeu, împreună cu protoiereii şi secretarii protopopeşti.

Ziua conferinţei a început cu săvârşirea Sfintei Liturghii de către Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu preoţii şi secretarii protopopşeşti, în catedrala „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Sighetu Marmaţiei. După slujbă, toţi preoţii s-au deplasat la Centrul Cultural Misionar „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, unde, în sala festivă „Episcop Dr. Vasile Stan”, s-a desfăşurat conferinţa.

„ Seria conferinţelor preoţeşti de toamnă se încheie în municipiul Sighetu Marmaţiei, unde, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, am participat la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, la slujba de Te-Deum, care, aşa cum se cuvine, după tradiţia noastră, se face de fiecare dată când are loc câte o activitate bisericească, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Apoi, ne-am deplasat la Palat, astăzi numit Centrul Cutural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, în urma restaurării lui, pe un proiect de fonduri europene, şi a inaugurării lui în data de 10 iulie anul acesta. Este o lucrare unică, am putea să spunem în nord-vest, dar poate chiar am putea să spunem că în toată Transilvania, pentru că în urma restaurării au rezultat 8 săli de expoziţii culturale, o sală muzeu, de diemensiuni foarte mari, o sală festivă, numită „Episcop Dr. Vasile Stan” şi restul sălilor care mai există sunt amenajate pentru a avea loc activităţi diferite. Este patrimoniu cultural naţional, un monument deosebit în grija şi în proprietatea Bisericii şi pus la dispoziţia publicului cultural şi bisericesc, care va fi bucuros să aibă o astfel de moştenire sfântă. Conferinţa de la Sighetu Marmaţiei reuneşte 140 de preoţi din protopopiatele Sighet şi Vişeu şi merge pe aceeaşi temă pe care am avut-o anul acesta, „Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi în viaţa creştinilor” şi a „Anul comemorativ al sfinţilor isihaşti”. Ne bucurăm că au fost toţi preoţii prezenţi în ţinută canonică. Se bucură de aceste conferinţe, pentru că înainte erau foarte dese şi cu teme impuse. De data aceasta temele sunt alese la nivel eparhial, una este sugerată de Sfântul Sinod şi cea de a doua este aleasă la nivel eparhial. Apoi, învăţăm împreună că devenim mai puternici dacă suntem în comuniune de rugăciune împreună, de slujire pastorală şi de mărturisire ortodoxă şi conştietizăm că puterea noastră stă în Hristos, iar Hristos, Cel ce ne-a trimis pe fiecare dintre noi la propovăduire, este şi temelia Bisericii şi capul Bisericii, este Sigur Sfânt, unul Sfânt, unul Domn Iisus Hristos şi Biserica este singură una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Este important să fim împreună aici, în acest edifiu, care reprezintă o reuşită enormă a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi a noastră, a tuturor, fiecare cleric din Episcopie, nu doar din cele două protopopiate, dar, cu precădere, că aici fiind capitala Maramureşului Voievodal, iată avem această clădire de o importanţă deosebită. În Palatul nostru, Centrul Cultural Pastoral, sunt găzduite, de asemenea, expoziţii, sunt săli muzeale, o sală de conferinţe „Episcop Dr. Vasile Stan”, unde acum suntem împreună în conferinţă. Ele fiind extraordinar de ofertante şi aducând plus valoare pentru tot ceea ce înseamnă cultură, pentru tot ceea ce înseamnă turism, pentru tot ceea ce înseamnă garanţia unui act de excepţie de o înaltă ţinută. De aceea, bucuria noastră este deplină şi, având în vedere că cele două protopopiate se întind pe un teritoriu vast, este important ca fiecare preot din protopopiatele Sighet şi Vişeu să vadă, să cunoască ce se află aici, să-şi însuşească importanţa acestui edificiu, ca, astfel, să promovăm împreună ceea ce avem aici, ceea ce a reuşit Episcopia să consolideze, să restaureze şi, iată, înnobilând, să dea publicului larg, publicului iubitor de cultură şi de frumos din Maramureş şi din întreaga ţară. Este onorant pentru noi să fim gazde, este onorant pentru noi să avem preoţii protopopiatelor întruniţi în conferinţă şi, iată, cu multă bucurie, este prima conferinţă ce se desfăşoară după ce acesta a fost restaurat, în urma unor lucrări de trei ani de zile, din fonduri europene, pe care Episcopia a reuşit să le acceseze, în valoare de aproape 5 milioane de euro”, a spus Pr. Dan Ioan Sidău, director administrativ al Centrului Cultural Pastoral „Episcop Dr. Vasile Stan” din Sighetu Marmaţiei.

„Conferinţa este importantă pentru că ne aducem aminte de ce am învăţat pe băncile şcolilor de teologie, dar este importantă şi pentru că ne întâlnim preoţii în număr mare, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, apoi audiem conferinţa şi luările de cuvânt. Conferinţa ne ajută la reîmprospătarea cunoştinţelor teologice şi ne întăreşte relaţiile între noi, schimbăm păreri, idei, ne apreciem munca, misiunea preoţească ce continuă atâta cât ne este încredinţată. Conferinţa este binevenită şi ne readucem aminte învăţături pe care noi le-am auzit în vremea studiilor universitare şi particulare, prezentate acum de Părintel Ierom. Serafim Bilţ, care este eclasiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare” a spus Părintele Vasile Aurel Pop, protopopul Sighetului.

Şi la Sighetu Marmaţiei, referatul conferinţei a fost susţinut de Părintele Ierom. Serafim Bilţ, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, intitulat „Sfinții isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț – modele duhovnicești spre o isihie globală într-o lume globalizantă”.

„Toți acești sfinți pe care Sfânta noastră Biserică îi cinstește și îi comemorează anul acesta au fost mari trăitori, experiind liniștea, așezarea, pacea lăuntrică și buna rânduială, devenind modele pentru trăitorii secolului acesta numit și al „vitezei”. Și vai de câtă liniște este nevoie în societatea de astăzi și mai ales în anul acesta greu încercat pentru întreaga suflare de pe fața pământului, în contextul războiului din Ucraina și nu numai! Pe bună dreptate îi numim adevărate modele duhovnicești spre o isihie globală într-o lume globalizantă. Și caracterizarea ar putea merge și mai departe: într-o lume secularizată, desacralizată, lipsită de modele și fără principii, ce se vrea a fi văduvită de valori, de cât a mai rămas sacru și sfânt în om; „dar ce voi mai zice că timpul nu-mi ajunge”, cum spunea Sfântul Pavel. …..Fără isihie – această lucrare dumnezeiască parcă tot mai necesară veacului acesta – omul nu poate păși împreună cu Hristos pe calea dobândirii slavei Sale și nu poate ajunge la trăirea Tainei Crucii și a Învierii Lui, care exprimă duhul întregii Tradiții isihaste. Curățirea de patimi, împlinirea poruncilor lui Hristos vădesc, în fapt, pogorârea în propriul iad, adică în „valea” morții. Odată cu luminarea minții începe, însă, învierea cea dintâi, împărtășirea de Paștile Domnului, Băutura cea nouă și sfântă pentru care Hristos S-a Întrupat. Predarea noastră în mâinile lui Hristos, Biruitorul morții, este însăși esența vieții isihaste, este scopul ultim la care omul trebuie să ajungă”, spune Părintele Serafim în referatul pe care l-a prezentat.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”