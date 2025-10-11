Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Să nu iubim cu vorba, nici cu vorbirea, ci’n faptă şi’n adevăr | Sfântul Ioan Evanghelistul

Vorbe de înțelepciune

Sfântul Ioan Evanghelistul:

„Dar cel ce are bogăţia lumii şi-l vede pe fratele său în lipsuri şi inima şi-o’nchide faţă de el, cum rămâne’ntru el iubirea lui Dumnezeu? Copilaşii mei, să nu iubim cu vorba, nici cu vorbirea, ci’n faptă şi’n adevăr.”

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Vorbe de înțelepciune