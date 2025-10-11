Să nu iubim cu vorba, nici cu vorbirea, ci’n faptă şi’n adevăr | Sfântul Ioan Evanghelistul

Sfântul Ioan Evanghelistul:
„Dar cel ce are bogăţia lumii şi-l vede pe fratele său în lipsuri şi inima şi-o’nchide faţă de el, cum rămâne’ntru el iubirea lui Dumnezeu? Copilaşii mei, să nu iubim cu vorba, nici cu vorbirea, ci’n faptă şi’n adevăr.”
Sfântul Siluan Athonitul: „Sufletul, când se roagă pentru lume, ştie mai bine, fără ziare, cum suferă întreg pământul, ştie şi care sunt nevoile oamenilor, şi îl doare pentru ei. Ziarele scriu nu despre oameni, ci despre întâmplări, şi nici aia adevărat; ele aduc...
Sfântul Simeon Noul Teolog: „Ce buze are putea descrie ce s-a petrecut cu mine și ce se petrece în fiecare zi? Ba chiar noaptea și în mijlocul întunericului văd, cutremurat, pe Hristos deschizându-mi cerul și privesc cum El însuși mă privește de acolo și mă vede aci...
Sfântul Paisie Aghioritul: „Pe omul care îţi cere iertare sinceră când greşeşte, să-l ierţi cu bunătate de fiecare dată şi să-l iubeşti şi de aproape. Iar pe cel viclean, care îţi cere chipurile iertare, ca să-şi facă treaba lui şi mereu să te încurce în treburile...
Să îl mărturisim pe Hristos în primul rând în fața propriei noastre conștiințe, în familia noastră și apoi în comunitatea în care trăim. Să biruim ispitele vremurilor acestora și să fim așa cum ne îndeamnă însuși Mântuitorul Iisus Hristos: „să lumineze şi lumina...
Sfantul Isaac Sirul: „Cel ce gândește la Dumnezeu cinstește pe orice om, află ajutor de la orice om prin voința ascunsă a lui Dumnezeu. Și cel ce apără pe cel asuprit are pe Dumnezeu de partea sa. Iar cel ce întinde brațul său spre ajutorul aproapelui primește brațul...
Părintele Tadei: „Nu trebuie propovăduit cu mintea, ci cu inima. Numai ceea ce vine din inmă atinge inima celuilalt. Să nu atacaţi niciodată, nu fiţi potrivnici nimănui. Dacă cel ce propovăduieşte vrea să-i întoarcă pe oameni de la vreun rău, să o facă cu blândeţe,...