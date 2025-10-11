Să nu iubim cu vorba, nici cu vorbirea, ci’n faptă şi’n adevăr | Sfântul Ioan Evanghelistul

Sfantul Isaac Sirul: „Cel ce gândește la Dumnezeu cinstește pe orice om, află ajutor de la orice om prin voința ascunsă a lui Dumnezeu. Și cel ce apără pe cel asuprit are pe Dumnezeu de partea sa. Iar cel ce întinde brațul său spre ajutorul aproapelui primește brațul...