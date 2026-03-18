Sădiind un pom sădești speranță | Bătrânul Amfilohie

Amfilohie (Makris), Bătrânul din Patmos:
„Cine sădeşte un pom, sădeşte speranţa, pacea, dragostea şi culege binecuvântarea lui Dumnezeu.”
Părintele Arsenie Papacioc: „Iubirea răspunde la toate întrebările: iubirea aduce prunci, care dau valoare nemaipomenită căsniciei - zâmbetul lor - şi creează unitate nezdruncinată familiei. Dar, vă repet, naşterea de prunci nu este scop căsniciei, este o consecinţă....
George Enescu: „Părintii mei, care proveneau fiecare din familie de preoți ortodocși, se rugau cu ardoare și plecau deseori la mănăstiri pentru a-I cere Domnului să le trimită copilul mult dorit. Ruga lor s-a împlinit în anul 1881… Iata-mă de două ori pecetluit, ca om...
Sfântul Paisie Aghioritul: „Omul care îl adoră pe Dumnezeu, după aceea își iubește și părinții săi, și casa sa, și rudele sale, și serviciul său, și satul său, și județul său, și satul său, și patria sa. Unul care nu-L iubește nici pe Dumnezeu, nici familia sa, care...
Părintele Alexander Schmemann: „Hristos nu a avut o casă a Lui nu pentru că ar fi dispreţuit bucuriile simple – a avut şi El o copilărie, o familie, o casă -, ci pentru că El se simţea acasă pretutindeni, în lumea pe care Tatăl Său o făcuse «casă» omului. Biserica...
Sfânta Muceniță Alexandra: „Casa, oricât ar fi ea de modestă, de mică, pentru un membru iubitor al familiei, trebuie să fie locul cel mai drag de pe pământ. Ea trebuie să fie plină de o asemenea dragoste, de o asemenea fericire, că pe orice meleaguri ar umbla apoi...
Arhimandritul Teofil Părăian: „Mijoacele de îmbunătățire sufletească ne sunt puse la îndemână de către Sfânta noastră Biserică și e bine să le folosim pe toate. Noi nu vorbim numai despre bunătate, vorbim și despre sfințenie; fiecare om este chemat să ajungă...