Samuel Morse – pictorul care a reinventat telegraful

În zilele lui Samuel Morse, trimiterea unui mesaj se făcea prin scrisori. Sistemul era lent. O scrisoare avea nevoie de câteva săptămâni dacă era trimisă între două orașe și mai multe luni dacă era vorba să fie trimisă peste granița unei țări. Iar dacă între cele două țări se afla un ocean, timpul era și mai lung. Samuel Morse nu a inventat telegraful, dar putem spune că l-a reinventat. Puținele telegrafe care existau atunci funcționau doar pe distanțe de 12 metri și aveau nevoie de foarte multe cabluri. Transmiterea de mesaje rapide pe distanțe lungi nu era posibilă. Dar datorită lui Samuel Morse, a devenit posibilă.

Samuel Morse s-a născut la data de 12 aprilie 1791 în Charlestown, Massachusetts. A fost trimis să studieze la academia Philips, însă pentru că avea o performanță școlară mediocră și profesorii se plângeau de el că este excentric, părinții lui Samuel l-au trimis la Colegiul Yale. Nici aici nu a avut o performanță mai bună. A continuat să fie indiferent față de școală, dar un curs i-a stârnit totuși interesul: cel despre electricitate.

După absolvire, în anul 1810 se hotărăște să devină pictor. Tatăl său își dorea ca fiul său să aibă o meserie mai stabilă, așa că a aranjat pentru Samuel să lucreze ca ucenic la o librărie și editură din Boston.

Pentru că băiatul a continuat să picteze și tatăl său îl vedea interesat de artă, tatăl se hotărăște să-l trimită în Anglia să studieze artă. În anu 1811, adică după numai un an, pleacă în Anglia pentru a învăța cu mai mulți pictori, printre care pictorii americani Benjamin West de la Royal Academy și Washington Allison.

Când s-a întors în SUA în 1815. A observat că americanii erau atrași vizual de portretele istorice, însă nu mulți le cumpărau. Pentru a câștiga un ban pentru a trăi a fost nevoit să picteze ceva ce are și vânzări, nu doar atrage atenția, așa că a devenit A fost nevoit să călătorească în mai multe orașe pentru a căuta de muncă. Astfel, a avut ateliere în New England, New York și Carolina de Sud. Cât timp a stat la Washington pentru a picta un portret a corespondat cu soția sa, însărcinată cu al treilea copil. Pentru că o scrisoare necesită foarte mult timp să ajungă la destinatar, în momentul în care îi scria soției că așteaptă să să mai audă de la ea, aceasta deja a murit. A primit o scrisoare de la tatăl său care îl anunța devastatoarea veste. Imediat cum a citit acest mesaj s-a grăbit să ajungă acasă. Pe când a ajuns, soția lui fusese deja îngropată de mult.

Șapte ani mai târziu, se întorcea din Europa, unde a mers să învețe pictură și să experimenteze stiluri noi. În timp ce stătea dezamăgit pe vapor că nimic nu merge bine a intrat în discuții despre electromagnetism cu Charles Thomas Jackson. Aceștia au discutat despre cum impusuri electrice ar putea fi transmise prin cabluri. A desenat pe loc câteva schițe și a devenit foarte interesat de subiect.

Întors în SUA, a devenit profesor de artă la Universitatea din New York. Telegraful său nu era prioritatea sa. Majoritatea timpului era devotat pictatului și predatului. În 1836 era preocupat de politică. A candidat pentru primar al New York-ului în anul 1836, dar nu a strâns suficiente voturi.

În anul 1837 a devenit din nou interesat de ideea sa cu telegraful. A început să-și dedice majoritatea timpului pentru invenția sa. Participa la cursuri despre electricitate și citea cât de mult putea pe acest subiect. Un prieten, Alfred Vali s-a oferit să toarne prototipuri în atelierul de feronerie al familiei sale. Pe lângă aceștia, mai era și chimistul Leonard Gale, care contribuia cu ide și îi aducea cărți despre electricitate lui Samuel Morse. Nu se știe exact când a fost gata primul model complet funcțional. Unii presupun că Morse îl avea încă din anul 1835, când încă nu era telegraful principala sa prioritate. Cert este că în anul 1839 Samuel Morse și Alfred Vali au dezvoltat sistemul de puncte și linii care a rămas cunoscut sub numele de „codul Morse”.

Echipa lui Morse nu au fost primii oameni care să inventeze telegraful. Exista deja încă din 1774. Acestea erau folosite în special în Europa, dar erau ineficiente. Funcționau doar pe distanțe scurte de aproximativ 12 metri și aveau prea multe cabluri pentru a putea fi folosite cu ușurință. Samuel Morse, Alfred Vali și Leonard Gale au reușit să perfecționeze conceptul. Telegraful lor funcționa pe distanțe de 16 kilometri (nu 12 metri) și avea un profil minimalist. Nu necesita multe cabluri. În plus, creatorii noului telegraf au dezvoltat și un limbaj eficient de a transmite mesaje. Mesajele celorlalte aparaturi erau niște semafoare. În schimb, telegraful lor putea transmite cuvinte și propoziții.

Cei trei au mers cu noua lor invenție înaintea Congresului, dar proiectul lor a fost respins și nu au primit finanțare. Totuși, nu s-a dat bătut. Patru ani mai târziu a mers în fața Congresului din nou și a cerut permisiune să monteze un capăt de telegraf într-o parte a imensei clădiri și alt capăt în partea opusă. Politicienii au fost impresionați și i-au dat 30.000 $ pentru a instala o legătură între Washington și Baltimore. Distanța liniei era de aproximativ 61 de kilometri. În anul 1844, Samuel Morse a trimis primul mesaj de mare distanță pe această legătură.

În anul 1848 s-a căsătorit cu Sarah Griswold cu care a mai avut încă patru copii. S-a pensionat și a dus o viață înstărită. S-a angajat în acțiuni filantropice și a petrecut timp cu familia. A ajutat financiar Vassar College și Yale College. A donat bani la organizații religioase și pentru alte societăți filantropice private și de asemenea ajuta financiar artiștii săraci pe care îi aprecia.

A trecut la cele veșnice în data de 2 aprilie 1872, în casa sa din New York, la vârsta de 80 de ani.

Samuel Morse s-a pregătit o bună parte a vieții pentru a devenit pictor. Defapt, putem spune că mai întâi a fost pictor, apoi inventator, chiar dacă astăzi rămâne cunoscut pentru inveția sa, telegraful și pentru codul care îi poartă numele. Samuel Morse a întâmpinat multe dificultăți în viață. Operele sale nu aveau vânzări suficiente cât să poată duce un trai bun din pictură. Inveția, deși revoluționară a fost inițial respinsă. Dar indiferent câte piedici a întâmpinat a perseverat. Fie că era vorba de artă sau inginerie, a insistat până a reușit. Și nu doar insistența i-au adus succesul, dar și dibacitatea lui de a analiza situația. Și-a dat seama ce are vânzări în artă și ce nu. Iar cu telegraful, a avut ideea inspirată de a propune să instaleze o linie ca să demostreze puterea inveției sale.

