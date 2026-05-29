Săptămâna Copilăriei, ediția a VII-a, la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, marchează Ziua Internațională a Copilului printr-o serie de activități dedicate celor mici, desfășurate în perioada 29 mai – 5 iunie 2026, în cadrul tradiționalei Săptămâni a Copilăriei.

Programul pregătit pentru copii include ateliere de lectură în limbile română, maghiară și engleză, activități de creație manuală, cluburi interactive bazate pe joc și joacă, precum și întâlniri organizate în cadrul proiectelor de educație permanentă derulate în parteneriat cu unitățile de învățământ din Cluj-Napoca.

Printre evenimentele principale ale acestei ediții se numără:

vineri, 29 mai 2026, ora 13:00 – în foaierul sediului central al bibliotecii va avea loc festivitatea de premiere a celei de-a LV-a ediții a Concursului de desene „Eroii Cărților Citite”. Expoziția cu lucrările câștigătoare va putea fi vizionată în foaierul sediului central, Calea Dorobanților nr. 104, parter, până în 19 iunie.

luni, 1 iunie 2026 – Secția pentru copii va participa cu o serie de activități la Festivalul „Hai-Hui printre povești”, organizat în Parcul Central „Simion Bărnuțiu” de Teatrul de Păpuși „Puck”. Începând cu ora 17:00, la standul Bibliotecii Județene va avea loc lansarea cărții pentru copii „Rica și Relu. Petrecere cu cașcaval”, scrisă de Cristina Dragoș și ilustrată de Oana Neag.

marți, 2 iunie 2026, ora 17:00 – foaierul sediului central va găzdui spectacolul vocal-instrumental „Fărâma de cultură”, susținut de elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru Vaida-Voevod”, coordonați de prof. Claudia Morar.

Programul complet al activităților poate fi consultat pe site-ul bibliotecii: www.bjc.ro.

De asemenea, pe întreaga durată a Săptămânii Copilăriei, în perioada 29 mai – 5 iunie 2026, copiii cu vârste între 0 și 14 ani beneficiază de înscriere gratuită la bibliotecă.