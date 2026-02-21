Săptămâna duhovnicească organizată de școlile teologice clujene

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai și Colegiul Ortodox „Mitropolit Nicolae Colan” organizează, în prima săptămână a Postului Mare, o serie de întâlniri duhovnicești, în cadrul cărora preoți invitați vor rosti cuvinte de învățătură.

Acestea se înscriu în tradiția pregătirii duhovnicești a clericilor, studenților și credincioșilor pentru perioada postului.

În prima și ultima săptămână din Postul Mare, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca intensifică programul de rugăciune, prin participarea la slujbele speciale care se săvârșesc în această perioadă, la capelele școlilor teologice și la Catedrala Mitropolitană din municipiu. La finalul fiecărei seri de rugăciune, un invitat special rostește un cuvânt de învățătură, meditând împreună cu cei prezenți la perioada pregătitoare și premergătoare sărbătorii Învierii Domnului.

În acest context, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca se va desfășura, în perioada 22 februarie – 1 martie 2026, Săptămâna duhovnicească, un amplu program liturgic și catehetic dedicat începutului Postului Mare.

Duminică – Vecernia Iertării și programul catehetic

Programul va debuta duminică, 22 februarie, în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (Duminica iertării), de la ora 18.00, cu Vecernia iertării și Pavecernița Mică, oficiate la Catedrala Mitropolitană. Programul catehetic va fi susținut de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Canonul cel Mare și cuvintele de învățătură

În primele patru zile ale Postului Mare, de luni până joi (23–26 februarie), de la ora 18.00, va fi săvârșită Pavecernița Mare și Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, una dintre cele mai profunde slujbe ale perioadei postului.

Răspunsurile liturgice vor fi date de studenții și elevii școlilor teologice clujene, iar slujbele vor fi însoțite de meditații susținute de preoți invitați, după cum urmează:

Luni, 23 februarie – se va citi prima parte a Canonului cel Mare, iar Pr. Dr. Med. Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” din Cluj-Napoca, va rosti cuvântul de învățătură.

Marți, 24 februarie – după citirea celei de-a doua părți a Canonului, cuvântul de învățătură va fi rostit de Ierom. Avraam Iancu, de la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula.

Miercuri, 25 februarie – după citirea părții a treia din Canonul cel Mare, Pr. Conf. Univ. Dr. Liviu Vidican-Manci, directorul Colegiului Ortodox „Mitropolit Nicolae Colan”, va adresa celor prezenți un cuvânt de învățătură.

Joi, 26 februarie – partea a patra a Canonului Sfântului Andrei Criteanul va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, alături de elevi și studenți. La final, ierarhul va rosti cuvântul de învățătură.

Programul din capela Facultății

În fiecare dimineață, de luni până joi, de la ora 7.00 (joi de la ora 8.00), va fi oficiată Utrenia în Capela Facultății de Teologie Ortodoxă, iar Vineri, 27 februarie, de la ora 12.00, va fi săvârșită Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, specifică perioadei Postului Mare.

Duminica Ortodoxiei

Programul se va încheia duminică, 1 martie, în Duminica întâi din Post, numită și Duminica Ortodoxiei.

De la ora 9.00, în Capela Facultății de Teologie Ortodoxă, va fi oficiată Utrenia, iar de la ora 10.00 Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, în cadrul căreia va fi citită Pastorala Sfântului Sinod.

Seara, de la ora 18.00, studenții vor participa, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, la slujba Pavecerniței Mici și la programul catehetic susținut de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.