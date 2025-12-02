Săptămâna Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca – 2-6 decembrie 2025

Zile de conferințe, lansări de carte, ateliere și slujbe dedicate hramului Sfântului Ierarh Nicolae

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai organizează, în perioada 2–6 decembrie 2025, o nouă ediție a „Săptămânii Facultății de Teologie Ortodoxă”, un program bogat de manifestări academice, culturale și duhovnicești, desfășurat în preajma hramului capelei Facultății, închinate Sfântului Ierarh Nicolae.

Programul se deschide marți, 2 decembrie, cu un atelier creativ intitulat „Sfântul Nicolae a venit!”, desfășurat între orele 10:00 și 17:00, la care participă studenții secției de Artă Sacră, sub coordonarea prof. univ. dr. habil. Marcel Muntean. În aceeași zi, în Galeria Ermineia, va fi deschisă expoziția personală a profesorului Marcel Muntean. Seara, de la ora 18:00, în Aula FTO, Editura Renașterea lansează volumul „Vechiul Testament în cercetările bibliștilor ortodocși români. Ghid bibliografic” (3 volume), coordonat de pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, care va susține și o intervenție, alături de arhid. conf. univ. dr. Olimpiu Benea și diac. lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa.

Miercuri, 3 decembrie, de la ora 17:00, tot în Aula FTO, Editura Renașterea prezintă cartea pr. prof. univ. dr. Cristian Sonea, „Profetism și eshatologie”. La eveniment vor lua cuvântul pr. prof. emerit dr. Varel Bel, pr. lect. univ. dr. Paul Siladi și autorul volumului, pr. prof. univ. dr. Cristian Sonea. Moderator va fi pr. conf. univ. dr. Adrian Podaru. Seara continuă, de la ora 18:30, cu proiecția filmului documentar „Patriarhul, între altar și tron” (regia Laurențiu Calomfirescu), prezentat de cercetătorul Mircea-Gheorghe Abrudan, reprezentant al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române.

Joi, 4 decembrie, programul reunește două evenimente academice: de la ora 15:00, în sala 506, prof. univ. dr. habil. Marcel Muntean va susține conferința „Sf. Ierarh Nicolae – cult și icoană”. De la ora 17:00, în Aula FTO, Editura Doxologia lansează volumul lui Brad S. Gregory, „Reforma neintenționată. Cum o revoluție religioasă a secularizat societatea”. Vor conferenția conf. univ. dr. Alin Sebastian Tat, pr. lect. univ. dr. Florin-Toader Tomoioagă și dr. Dragoș Mîrșanu, discuția fiind moderată de pr. conf. univ. dr. Adrian Podaru.

Vineri, 5 decembrie, de la ora 17:00, Aula FTO găzduiește conferința susținută de pr. conf. univ. dr. Radu Preda și Kenan Dionisie Wang, având tema „Software al unei societăți: Rolul culturii în conviețuirea socială. O perspectivă social-teologică”. Seara, de la ora 19:00, va fi oficiat Paraclisul FTO, urmat de Vecernia cu Litie în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae.

Evenimentele se încheie sâmbătă, 6 decembrie, zi închinată Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul Facultății. De la ora 09:30 va fi citit Acatistul Sfântului Nicolae, iar de la ora 10:00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Paraclisul Facultății. Slujba va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, cadre didactice ale FTO. Răspunsurile la strană vor fi oferite de Corul „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă, dirijat de diac. lect. univ. dr. Daniel Mocanu.

Prin bogăția și diversitatea evenimentelor propuse, „Săptămâna Facultății de Teologie Ortodoxă” aduce împreună dimensiunea academică, spirituală și culturală, oferind studenților, profesorilor și tuturor celor interesați prilejul de a aprofunda teme de teologie, istorie, artă sacră și viață duhovnicească, în atmosfera luminoasă a sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae.