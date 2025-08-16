Sărbătoare de hram la biserica de lemn din Bucea, Protopopiatul Huedin

Vineri, 15 august 2025, cu prilejul praznicului „Adormirea Maicii Domnului”, biserica de lemn din localitatea Bucea, Protopopiatul Ortodox Huedin, și-a sărbătorit hramul, îmbrăcând straie de sărbătoare.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită începând cu ora 10:00, de către părintele Dan Lupuțan, protopopul de Huedin, alături de părintele paroh Agrijan Liviu Claudiu și de părintele Mircea Dejeu, fostul paroh al comunității, acum pensionar.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice, părintele protopop a evidențiat rolul esențial al Maicii Domnului în iconomia mântuirii, subliniind apropierea ei față de neamul omenesc și puterea mijlocirii ei în viața credincioșilor.

La finalul slujbei, părintele paroh și-a exprimat recunoștința față de părintele protopop pentru binecuvântata prezență în mijlocul comunității și pentru cuvântul de întărire sufletească adresat celor prezenți.

Biserica de lemn din Bucea, păstrătoare a unei comori de spiritualitate și tradiție, rămâne o mărturie vie a credinței străbune. Meșteșugită de mâinile înaintașilor, cu grinzi îmbinate în rânduiala veche și o simplitate care inspiră evlavie, biserica adună în jurul ei rugăciuni, lacrimi și nădejde – precum un altar smerit în inima satului.

Foto: Lonay Arthur

Mai multe poze AICI.