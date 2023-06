Sărbătoare tradițională pe Muntele Dobrin, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Clujenii iubitori de folclor dar nu numai sunt așteptați de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cunoscută în tradiția românească sub numele de „Sânpetru” sau „Sânpetru de vară”, pe Muntele Dobrin din comuna Măguri-Răcătău, unde an de an are loc aici o întâlnire tradițională. Îndrăgiți interpreți de muzică populară, alături de ansambluri folclorice vor evolua pe scena amplasată pe vârf de munte. Evenimentul, organizat Primăria Măguri-Răcătău, împreună cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, va avea loc joi, 29 iunie 2023 și va debuta la ora 09:00 cu oficierea Liturghiei în bisericuța de lemn, după care, de la ora 13:00, cei prezenți se vor bucura de un spectacol folcloric.

Acesta va fi susținut de Cornel Borza, Oana Font, Ioan Dordoi, Felix Gălan, Florica Tomoiagă și Cosmin Marta cu formația, Maria Lobonț, Adrian Socaciu, Florina Trif, Florin – Dan Bota, Adrian Buză, Grigore Sâmboan, Ionuț Candrea și Ioana Petrean. Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra Profesionistă „Cununa Transilvană” a CJCPCT Cluj, conducerea muzicală prof. dr. Ovidiu Barteș.

Totodată, vor evolua: Grupul instrumental – Alin Bucea, Darius Tomoș, Bogdan Dura și Gruți Otvoș, alături de Anicuța Roșu, Tudor Chechedi – tulnic, grupul instrumental- Nicolae Badiu și Emanuel Badiu, Livia Maria Hetea Danciu, Florian Roșian, Andreea Bogdan, Ioana Budaie, Ioana Toader, Gheorghe Cioază Mariș, Camelia Matiș, Andra Mariș, Monica Blaga, Luciana Căpușan, Georgiana Topan, Daria Roșu, Miruna Medrea, Denisa-Maria Giurgiu, Ana Maria Mariș, Surorile Todea și Gabriel Roba – instrumental. Alături vor fi și Ansamblurile „Cununa Munților”- Măguri-Răcătău și „Nepoții Iancului”- Mărișel.

Întregul eveniment va fi prezentat de Mihai Badiu.

În zonă vor fi amplasate și standuri cu produse și obiecte tradiționale, realizate de meșteri populari din cadrul Asociației Meșterilor Populari Clujeni.

Cătunul Dobrin este situat la altitudinea de 1550 m, pe un platou, înconjurat de brazi. Acesta cuprinde o biserică de lemn și câteva case vechi, tot din lemn, răsfirate. Casele sunt locuite doar în timpul verii, în cadrul unei practici pastorale, care presupune mutarea gospodăriei din vatra satului într-un cătun din munte, la o distanță mare față de sat. Motivul pentru care oamenii aleg să-și mute gospodăria pe timpul verii este pășunatul.