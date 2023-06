Sărbătoare tradițională pe Muntele Dobrin

Clujenii iubitori de folclor dar nu numai sunt așteptați de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cunoscută în tradiția românească sub numele de „Sânpetru” sau „Sânpetru de vară”, pe Muntele Dobrin din comuna Măguri-Răcătău, unde an de an are loc aici o întâlnire tradițională. Îndrăgiți interpreți de muzică populară, alături de ansambluri folclorice vor evolua pe scena amplasată pe vârf de munte.

Evenimentul, organizat Primăria Măguri-Răcătău împreună cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj (CJCPCT Cluj), instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, va avea loc joi, 29 iunie 2023 și va debuta la ora 09:00 cu oficierea Liturghiei în bisericuța de lemn, după care, de la ora 13:00, cei prezenți se vor bucura de un spectacol folcloric.

În zonă vor fi amplasate și standuri cu produse și obiecte tradiționale, realizate de meșteri populari din cadrul Asociației Meșterilor Populari Clujeni.

Cătunul Dobrin este situat la altitudinea de 1550 m, pe un platou, înconjurat de brazi. Acesta cuprinde o biserică de lemn și câteva case vechi, tot din lemn, răsfirate. Casele sunt locuite doar în timpul verii, în cadrul unei practici pastorale, care presupune mutarea gospodăriei din vatra satului într-un cătun din munte, la o distanță mare față de sat. Motivul pentru care oamenii aleg să-și mute gospodăria pe timpul verii este pășunatul.