Sărbătoarea Bunei Vestiri, hramul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului

La Praznicul Bunei Vestiri, miercuri, 25 martie 2020, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în sobor de preoți și diaconi, cu prilejul hramului Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a subliniat faptul că „slujba de astăzi ne-o pune în fața ochilor sufletești pe Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu”, prin intermediul căreia „Dumnezeu Cuvântul S-a făcut om, ca pe noi, oamenii, să ne îndumnezeiască.”

La finalul slujbei, ierarhul a citit rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită cu ușile închise, fără accesul credincioșilor, ca urmare a măsurilor de prevenție şi limitare a răspândirii coronavirusului. Astfel, Sfânta Liturghie a putut fi urmărită, în direct, pe pagina de facebook a Mitropoliei Clujului și a Radio Renașterea, precum și ascultată pe frecvențele Radio Renașterea: 91 MHz Cluj, 99.1 MHz Huedin și 102 MHz Bistrița.

Buna Vestire, ziua în care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare că va naște pe Fiul lui Dumnezeu, are o semnificație aparte pentru eparhia Clujului, fiind ziua în care, în urmă cu 14 ani, în anul 2006, a fost înființată Mitropolia Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenită ulterior Mitropolia, Clujului, Maramureșului și Sălajului. Tot în acea zi a fost întronizat primul mitropolit al ei, vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania, iar după moartea sa, în anul 2011, tot într-o zi de 25 martie, a fost înscăunat ca Mitropolit al Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, actualul Întâistătător al eparhiei. De aceea, în fiecare an, în inima Transilvaniei, Vestea cea bună are o însemnătate aparte.

Sfânta Liturghie în direct din Catedrala Mitropolitană din municipiul Cluj-Napoca – LIVE! Buna Vestire, Hramul Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului
Slujeşte şi predică Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei
25 martie 2020

