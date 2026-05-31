Sărbătoarea Cincizecimii sau a Rusaliilor la „Biserica din Deal” din Cluj-Napoca

În Duminica a VIII-a după Paști (a Cincizecimii sau a Rusaliilor), 31 mai 2026, zi în care Biserica dreptslăvitoare prăznuiește Pogorârea Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia clujeană „Sfânta Treime”, cunoscută și sub denumirea de „Biserica din Deal”, cea mai veche biserică ortodoxă din municipiul Cluj-Napoca.

De la ora 10:00, ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohială, înconjurat de un sobor de clerici. Din soborul slujitor au făcut parte: consilierul administrativ al Arhiepiscopiei Clujului, preotul Cristian Baciu, parohul comunității, preotul Florin Cătălin Ghiț, redactor-șef al Revistei Renașterea și cadru didactic la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, protopopul emerit Ioan Jeler și arhidiaconul Cristian Deneș, slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt în viața Bisericii și a fiecărui creștin, pornind de la una dintre rugăciunile de pregătire pentru Sfânta Împărtășanie.

„Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții Tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine locaș al venirii Lui. Acest fragment al rugăciunii ne arată că lucrarea Sfântului Duh în Sfinții Apostoli nu a fost doar pe vremea pogorârii Sfântului Duh, ci ne descoperă și propria noastră chemare. Este o rugăciune pentru prezentul și viitorul nostru duhovnicesc. Din această rugăciune desprindem trei adevăruri de credință: Duhul Sfânt îi transformă pe apostoli în vase cinstite, fiecare creștin este chemat să devină locaș al Duhului Sfânt, iar curățirea inimii face posibilă sălășluirea harului Sfântului Duh în om”, a arătat ierarhul.

Ierarhul a subliniat deasemenea că Pogorârea Sfântului Duh nu este doar un eveniment al trecutului, ci o realitate vie a Bisericii și a fiecărui creștin.

„Rugăciunea citată ne cheamă să privim la ucenicii lui Hristos, dar și la noi, spre a vedea ce poate face harul în om. Dacă privim la ucenicii lui Hristos, putem vedea ce a făcut harul Duhului Sfânt în ei, cum i-a transformat și cum le-a dat puterea de a-L vesti pe Hristos până la marginile lumii cunoscute atunci. Dar trebuie să ne privim și pe noi și să ne gândim că avem aceeași chemare. Lucrarea Duhului Sfânt este posibilă și astăzi. Atâta timp cât există Biserică, cât există preoție, dumnezeiasca Liturghie și Sfintele Taine, Duhul Sfânt este mereu prezent în lume”, a spus Preasfinția Sa.

Totodată, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul i-a îndemnat pe credincioși să transforme întreaga lor viață într-o viață trăită în prezența lui Dumnezeu.

„Pogorârea Duhului Sfânt nu a fost doar un eveniment din trecut pe care să-l comemorăm, ci trebuie să fie un eveniment care să se petreacă zi de zi în viața noastră. Viața noastră nu trebuie împărțită între o viață lumească și una duhovnicească, ci viața duhovnicească trebuie să pătrundă întreaga noastră existență. Și lucrul acesta se împlinește dacă avem mereu în minte gândul la Dumnezeu”, a arătat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de tenorul Florin Pop.

La finalul slujbei, părintele paroh Cristian Baciu a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună-slujire și binecuvântare.

În continuare, pe esplanada din fața lăcașului de cult, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a săvârșit slujba de sfințire a apei, după care i-a binecuvântat pe credincioși prin stropirea cu Aghiasmă.

La slujbă au participat numeroși credincioși, oficialități locale, reprezentanți ai mediului academic clujean și oameni de cultură, în frunte cu academicianul Doru Pamfil, președintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române.

Istoric

Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca, monument istoric din secolul al 18-lea, cunoscută și sub numele de Biserica din Deal, a fost construită între anii 1795-1796, la inițiativa comunității locale și a unor negustori de origine macedo-română, fiind timp de 136 de ani (1796-1932) singura biserică ortodoxă din Cluj.

De istoria bisericii se leagă şi momentul din anul 1811, când Episcopul Vasile Moga a fost instalat ca episcop al românilor ortodocşi din Transilvania, însă, din cauza presiunilor politice, a părăsit Clujul, fiind nevoit să îşi stabilească reşedinţa la Răşinari.

La data de 6 decembrie 1921, în această biserică a fost instalat Episcopul Nicolae Ivan, reîntemeietorul Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar timp de 12 ani biserica a avut statutul de Catedrală Episcopală, până când a fost sfințită (1933) actuala Catedrală Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Parohia „Sf. Treime” din Cluj-Napoca desfășoară mai multe activități sociale, între care: Cantina socială „Sfântul Ioan cel Milostiv”, Casa de oaspeți „Sfântul Ilie”, Serviciul de asistență comunitară „Sfânta Treime”, Serviciul de îngrijire la domiciliu „Dreptul Simeon”, precum și un program after-school.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Ovidiu Muraru

