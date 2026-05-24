Sărbătoarea comunității din cartierul bistrițean Ghinda

În Duminica a VII-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic), 24 mai 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din cartierul bistrițean Ghinda.

Cu acest prilej, de la ora 9:00, Părintele Episcop-vicar Samuel Bistrițeanul a săvârșit slujba de sfințire a celor două clopote care urmează să fie amplasate în turla bisericii parohiale. Clopotele au fost realizate anul acesta la Turnătoria „Grassmayr” din Innsbruck, Austria. În continuare, ierarhul a binecuvântat noul altar de vară construit în proximitatea bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: părintele Ioan Marius Pintican, protopopul de Bistrița, protosinghelul Porfirie Țanc, starețul Mănăstirii Telcișor-Buscatu, preotul paroh Doru-Constantin Zaharie, precum și alți preoți invitați.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice, ierarhul a vorbit despre rugăciunea arhierească a Mântuitorului Hristos pentru unitatea credincioșilor, subliniind că aceasta reprezintă una dintre cele mai înalte chemări adresate omului.

Pornind de la versetul: „Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău… ca să fie una precum suntem și noi”, Preasfinția Sa a explicat că Hristos nu cere doar apropierea exterioară a oamenilor, ci o adevărată unitate duhovnicească, întemeiată pe adevăr, iubire și aceeași credință.

„Domnul Hristos nu spune doar ca cei care cred în El să fie împreună, ci să fie una. Există o mare diferență între simpla apropiere exterioară și adevărata unitate duhovnicească. Oamenii pot sta unii lângă alții și totuși să fie despărțiți prin mândrie, egoism sau neadevăr. Unitatea pentru care Se roagă Hristos este o unitate în adevăr, în iubire și în aceeași credință. Aceasta a fost și lucrarea Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic”, a subliniat ierarhul.

În continuare, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a arătat că adevărata unitate între oameni nu poate exista fără dreapta credință, iubire creștină și împărtășirea cu Sfintele Taine.

„Primul pas spre unitate este credința dreaptă, convingerea fermă în ceea ce propovăduiește Biserica întemeiată de Hristos. De aceea trebuie să cunoaștem învățătura de credință, să citim Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți. Al doilea pas este iubirea creștină. Din păcate, apar între noi invidii, bârfe, răutăți și dezbinări, iar pricina acestora este egoismul. Persoana adevărată nu trăiește închisă în propriul ego, ci îi poartă și pe ceilalți în inima sa. De aceea trebuie să fugim de egoism, care este pricina dezbinărilor din viața omului și din viața omenirii. Al treilea pas spre unitatea dorită de Hristos este împărtășirea frecventă cu Sfintele Taine ale Trupului și Sângelui Domnului”, a arătat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Epifania” al parohiei Ghinda, dirijat de Alexandru Molnar.

La finalul slujbei, părintele paroh Doru-Constantin Zaharie a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună-slujire și binecuvântare. Apoi, în semn de binecuvântare și apropiere sufletească, Preasfinția Sa le-a oferit credincioșilor iconițe cu Învierea Domnului.

În semn de apreciere pentru implicarea sa în edificarea noului altar de vară și în lucrările de înfrumusețare a bisericii, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul l-a hirotesit iconom, cu dreptul de a purta brâu roșu, pe părintele paroh Doru-Constantin Zaharie. Totodată, în semn de prețuire pentru rodnica implicare în viața Bisericii, mai mulți binefăcători au primit distincții din partea ierarhului. Familia Dan și Andreea Tîrgoveț a fost distinsă cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”. Familia Nicolae și Nastasia Uilăcan a primit Ordinul „Mihai Vodă”. Domnul Dumitru Roș a fost distins cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan”. Domnul Vasile Codărean a fost distins cu Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”. Domnul Alexandru Molnar a fost distins cu Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”. Doamnele Daniela Marga și Daniela Bălăjan au primit „Gramata Mitropolitană, însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a credinciosului”, iar alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire.

La slujbă au participat numeroși credincioși, precum și oficialități locale, în frunte cu Prefectul județului Bistrița-Năsăud, domnul Nechita-Stelian Dolha, care, împreună cu credincioșii, a trăit momente de înălțare duhovnicească în rugăciune, cântare și comuniune frățească.

Istoric

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Ghinda a fost edificată între anii 1928-1938. Prin jertfelnicia credincioșilor și a părintelui paroh Leontin Stejerean, între anii 1962-1970, lăcașul de cult a fost renovat atât la interior, cât și la exterior, fiind introdus și curentul electric. Între anii 1981-1985, biserica a fost pictată în tehnica tempera grasă. Un moment deosebit din viața comunității a avut loc în data de 8 noiembrie 1985, când vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Ghinda. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat slujba de târnosire a lăcașului de cult.

Începând cu anul 2020, Parohia Ortodoxă Ghinda este păstorită de părintele Doru-Constantin Zaharie, perioadă în care au fost realizate ample lucrări de renovare și înfrumusețare la biserica parohială. Astfel, a fost construit un nou altar de vară, au fost efectuate lucrări de restaurare și amenajare în interiorul bisericii, a fost rezidită Sfânta Masă și instalat un sistem modern de încălzire, iar curtea bisericii a fost reamenajată. Totodată, în proximitatea bisericii a fost amenajat un spațiu destinat activităților sociale și catehetice ale parohiei.

Text: Marian Șomlea și Viorica Văscu

Foto: Mihalca Radu Stefan

Mai multe fotografii AICI