Sărbătoarea Floriilor la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare

Duminică, 1 aprilie 2018, de praznicul împărătesc al Intrării Domnului în Ierusalim, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclasiarhul Catedralei, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiş, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Claudiu Ciaşcai, Pr. Florin Bălan, slujitori ai Catedralei, Pr. Cristian Szabo şi 10 diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul “Doxologia” al Catedralei, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

Atmosfera a fost una de mare sărbătoare, cu mii de credincioşi, încât spațiul generos din demisolul catedralei s-a dovedit a fi neîncăpător. Fiindcă afară ploua procesiunea în jurul catedralei nu a mai avut loc ca în alţi ani, iar ramurile de salcie au fost binecuvântate de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în interiorul lăcașului de cult.

Cuvântul de învăţătură rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit la semnificaţia istorică şi duhovnicească a intrării triumfale a Domnului şi Mântuitorului nostru IIsus Hristos în Ierusalim.

„Intrarea Domnului în Ierusalim a fost profeţită cu multe secole înainte, iar Mântuitorul, în cei trei ani şi jumătate de activitate mesianică, n-a făcut decât să împlinească tot ce s-a scris în lege şi în prooroci despre întruparea Sa, despre vremea în care se va petrece acest lucru, adică la plinirea vremii, şi despre felul în care se vor petrece lucrurile. […] Mântuitorul n-a venit pe un cal nărăvaş, ci pe un asin, aşa cum s-a profeţit, arătând că nu este împărat lumesc şi pământesc, ci împăratul unei alte împărăţii, al unei împărăţii veşnice. […] A chemat toate neamurile pământului la Evanghelie şi la mântuire. Hristos de bună voie a venit spre patimă, pentru că şi-a asumat răstignirea, pătimirea, moartea. Şi moartea pentru ca să ne dăruiască nouă Învierea şi viaţa veşnică.”

Sfânta Lumină de la Ierusalim va sosi în noaptea de Paşti în Catedrala Episcopală

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a anunţat credincioşilor programul liturgic la care va participa în Săptămâna Patimilor din acest an şi al slujbei Învierii şi a asigurat credincioşii că şi în acest an, prin grija Patriarhiei Române şi a unui bun credincios din Eparhie, vor avea, în al nouălea consecutiv, Sfânta Lumină care vine din cer la Mormântul Mântuitorului în fiecare an de Sfintele Paşti ortodoxe.