Sărbătoarea Sfinților Martiri Năsăudeni, prăznuită la Mănăstirea Salva, în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul

Miercuri, 12 noiembrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni – Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu –, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Salva, județul Bistrița-Năsăud.

Așezământul monahal are trei hramuri: „Izvorul Tămăduirii”, sărbătorit în vinerea de după Paști, „Sfântul Ioan Botezătorul”, hramul primei biserici de lemn, și Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni, prăznuiți în fiecare an la 12 noiembrie.

Cu acest prilej, de la ora 10:00, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica mare a mănăstirii, înconjurat de un sobor de clerici.

Din sobor au făcut parte: duhovnicii mănăstirii – arhimandritul Dimitrie Irimia și protosinghelul Mihail Nagy, preotul Grigore Mureșan din Salva, precum și alți preoți invitați, stareți și duhovnici din eparhie.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură.

Ierarhul a vorbit, la început, despre contextul istoric care a generat martiriul Sfinților Năsăudeni, iar apoi a explicat că sfințenia nu se dovedește neapărat prin minuni, ci prin credință, curaj și mărturisire:

„Unii, poate, au fost reticenți în ceea ce privește cinstirea acestor patru sfinți mucenici năsăudeni, zicând: «Da, au fost ei martiri, au murit pentru credință, dar ce minuni au făcut?» De obicei, noi așteptăm ca, atunci când cineva este declarat sau socotit sfânt, să facă și minuni. Însă găsim un text în Evanghelia după Ioan, în capitolul al 10-lea, unde ni se mărturisește că nici Sfântul Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune. Este oare un sfânt mai mare decât Sfântul Ioan Botezătorul? Nu. Adică, mai mare decât el este doar Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, iar al doilea, după Maica Domnului, este Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. A spus-o chiar Domnul Hristos: «Nimeni dintre cei născuți din femeie nu a fost mai mare decât Ioan Botezătorul». Și totuși, Evanghelia ne spune limpede că Ioan n-a făcut nici o minune. Dar tot ce a spus el despre Iisus a fost adevărat și s-a împlinit. Evanghelia însăși mărturisește că marele proroc Ioan Botezătorul n-a făcut nici o minune – și totuși este unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii. Așadar, nu este nevoie neapărat ca cineva să facă minuni pentru a fi sfânt. Sfințenia nu se dovedește doar prin minuni, ci se manifestă și prin alte lucruri. Să știți că sfințenia este, în primul rând, un har de la Dumnezeu. Credeți că noi toți am putea să fim mucenici, să suferim pentru Hristos ceea ce au suferit acești patru sfinți? Eu cred că nu. Ei au fost, să zic așa, niște oameni privilegiați de Dumnezeu. Privilegiați în sensul că Domnul i-a chemat să devină martorii Săi și le-a dat puterea să reziste tuturor încercărilor, până și celor mai cumplite torturi – tragerea pe roată. Prin aceasta se vede că au fost sfinți: prin faptul că au primit de la Dumnezeu acest mare har și privilegiu de a-L mărturisi pe Hristos cu deplin curaj și de a rezista la toate chinurile posibile.”

Ierarhul a amintit că jertfa sfinților năsăudeni „rămâne o lecție vie despre libertate și demnitate, despre credința care nu se vinde și nu se schimbă”, subliniind că, asemenea lor, și creștinii de astăzi sunt chemați „să mărturisească prin fapte și viață curată iubirea față de Dumnezeu”.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul Psaltic „Kyrios” din Brașov, dirijat de Ioan Ion. La chinonic, interpreta de muzică populară Alina Ceuca a interpretat mai multe pricesne.

La finalul slujbei, duhovnicii mănăstirii au mulțumit Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul pentru prezență, pentru binecuvântare și pentru cuvântul ziditor de suflet. În semn de recunoștință, maica stareță Emanuela Moisa i-a oferit ierarhului o icoană cu Sfinții Martiri Năsăudeni, un epitrahil, un omofor mic și un metanier.

La hramul mănăstirii au participat numeroși credincioși, pelerini și oficialități locale, în frunte cu primarul comunei Salva, Doru Florin Sas, care, împreună cu obștea monahală, au trăit momente de rugăciune, cântare și comuniune frățească.

Scurt istoric al mănăstirii

Mănăstirea de la Salva a fost înființată în anul 1992, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, la dorința credincioșilor din zonă. Inițial, a fost ridicată o bisericuță de lemn, cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”.

Deoarece aceasta s-a dovedit neîncăpătoare, la 17 mai 1997 Mitropolitul Bartolomeu a pus piatra de temelie a unei noi biserici de zid, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, sfințită la 19 mai 2015 de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, în fruntea unui sobor de ierarhi.

Odată cu proclamarea solemnă a canonizării Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni, în anul 2008, biserica a primit și cel de-al doilea hram, întrucât mănăstirea este situată în apropierea locului unde aceștia au fost martirizați.

În prezent, obștea este formată din 11 maici, sub povățuirea stareței stavrofora Emanuela Moisa, avându-i ca duhovnici pe arhimandritul Dimitrie Irimia și protosinghelul Mihail Nagy. Pe lângă programul liturgic și duhovnicesc, maicile se ocupă cu activități gospodărești, confecționarea de veșminte, pictarea de icoane și îngrijirea unui cabinet stomatologic destinat celor din împrejurimi.

Text: Marian Șomlea

Foto: Marius Ilie Butaciu

