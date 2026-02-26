Șase seri duhovnicești în Postul Mare, la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Mănăștur

Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul Mănăștur va găzdui, în perioada 2 martie – 6 aprilie, șase seri duhovnicești dedicate credincioșilor care doresc să parcurgă urcușul Postului Mare în duh de rugăciune și întărire sufletească.

Evenimentele vor avea loc în fiecare zi de luni, începând cu ora 18:00. Programul va cuprinde săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de rugăciuni de dezlegare, iar părinții invitați vor rosti un cuvânt de folos duhovnicesc.

Invitații celor șase seri sunt:

2 martie – Arhim. Casian Ioana, starețul Mănăstirii Râșca Transilvană

9 martie – Arhim. Grichentie Oțelea, starețul Mănăstirii Strâmba

16 martie – Protos. Porfirie Țanc, starețul Mănăstirii Telcișor-Buscat

23 martie – Arhim. Natanael Zanfirache, slujitor al Catedralei Mitropolitane

30 martie – Protos. Antonie Flore, starețul Mănăstirii Piatra Craiului

6 aprilie – Arhim. Chiril Zegrean, starețul Mănăstirii Rebra-Parva

Serile duhovnicești din răstimpul Postului Mare reprezintă o invitație la rugăciune, reflecție și apropiere de Dumnezeu, oferind credincioșilor prilejul de a se întări sufletește prin participarea la Taina Sfântului Maslu și prin cuvântul ziditor al invitaților.