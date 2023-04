„Școala altfel” pentru elevii Școlii Primare „Sfântul Stelian” din Bistrița

În perioada 3 – 6 aprilie 2023, Școala Primară ,,Sfântul Stelian” Bistrița a desfăşurat săptămâna „Şcoala altfel”, cu programe dedicate activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, această săptămână fiind o combinaţie între activitățile planificate și desfășurate la școală şi timpul petrecut într-un mod plăcut de către elevi. Printre activitățile planificate, organizate și desfășurate se regăsesc activități artistico-plastice, recreativ-distractive, non-formale, activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, vizite, excursii. Pe parcursul acestui program, educația și timpul liber s-au îmbinat armonios, scopul activităților fiind implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor acestora, evidenţierea şi dezvoltarea abilităţilor în domeniul estetic şi creativ (desen, pictură,activităţi practice), precum şi în domeniul sportiv, valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale elevilor, dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială și formarea unei atitudini moral civice, responsabile prin exersarea unor deprinderi de comportament civilizat.

„Școala altfel” a debutat cu o scurtă excursie de o zi, în cadrul căreia copiii au avut oportunitatea de a vizita o fabrică de lactate din localitatea Teaca. Aici au aflat unde își croiește laptele drumul după ce a fost colectat de la fermieri, cum își schimbă laptele forma, care sunt procesele tehnologice la care se supune acesta, cum iau naștere untul, cașcavalul, telemeaua, chefirul, de asemenea, cat este de importantă sursa provenienței, adică animalul, iar la sfârșitul vizitei au avut parte și de o mică surpriză, o degustare, descoperind astfel întreaga gamă de produse lactate fabricate aici.

Pentru că sunt la vârsta la care poveștile le dezvoltă cel mai bine abilitatea de comunicare și de înțelegere, în ritm de poveste a continuat tot restul zilei. După „Povestea laptelui” a urmat „Poveste vinului”, a cărei secrete și mistere le-au descoperit chiar pe un tărâm specific, la o cramă, loc în care au avut ocazia să admire și uriașa plantație de viță de vie. Și aspectele istorice și culturale au fost importante, iar elevii au fost curioși să afle cât mai multe informații despre trecutul anumitor locuri pe care au avut ocazia să le viziteze, precum Biserica de lemn din Budurleni. Aceasta datează din anul 1705 și este cea mai veche biserică din județul nostru. Copiii au admirat picturile pereților, au fost uimiți de dimensiunea redusă a bisericii, dar au avut parte și de un element surpriză, clopotnița. Pentru ei a fost cea mai mare bucurie, deoarece au avut ocazia să tragă clopotele și, pe lângă toate acestea, s-au bucurat de peisajul minunat și de liniștea locului.

Următoarea poveste își are originile în trecut, poveste pe care am aflat-o poposind acasă la cojocarul Nicolae Bacea, ”Tezaur Uman Viu” al satului Tureac. „Răbdare, răbdare….multă răbdare!” fiind cuvintele cu care elevii au fost întâmpinați de acesta. Atelierul său din localitatea Tureac, județul Bistrița-Năsăud, prezintă o veritabilă poveste de viață. O poveste autentică despre cum se poate trăi și munci în domeniul cojocăritului ca meșteșug tradițional, care datorită măiestriei sale a fost ridicat la nivel de artă. Copiii au avut prilejul de a vedea atelierul și de a afla povestea bătrânului cojocar care de la vârsta de 14 ani și până în prezent, a confecționat manual, cu migală și nesfârșită răbdare: pieptare de sărbătoare brodate pieptare și cojoace ciobănești (albe, sau cu lâna în afară, fără mâneci), pieptare de lucru, coajoace vopsite cu fond negru la bărbați, iar la femei cu fond maro, cu broderie, căciuli și mănuși toate brodate manual cu modele zonale.

În paralel cu dezvoltarea laturii cultural-educative, elevii Școlii Primare „Sfântul Stelian” au avut oportunitatea de a participa la un atelier intitulat „Inițiere în teatrul de păpuși”, organizat cu scopul inițierii elevilor în tainele artei teatrale, desfășurat la Palatul copiilor, unde micii artiști au aflat secretele din spatele unei piese de teatru cu păpuși. Copiii au intrat în pielea păpușilor, a personajelor, dând dovadă de imaginație, spontaneitate, creativitate, capacitate de adaptare la situații noi și încredere în propriile calități.

Doza mare de energie cu care elevii vin zilnic încărcați, trebuie fructificată și nu irosită, tocmai de aceea, vizita la Școala de balet “Ovidiu Danci” a fost extrem de importantă. Copiii au învățat anumite tehnici de dans, pași importanți și etape de urmat pentru memorarea unei coregrafii. Prin intermediul acestora, ei vor reuși treptat să-și dezvolte disciplina și focalizarea asupra unui obiectiv.

Pornind de la întrebarea „De unde provine cornul primit zilnic la școală ?” micii exploratori au reușit să găsească răspunsul printr-o vizită la brutărie, locul în care se produce cel mai întâlnit produs, pâinea. Cu toții îl cunoaștem, majoritatea îl consumăm, dar împreună cu elevii, am reușit să-i vedem și modul de preparare. Experiența a fost una placută și interesantă, copiii fiind foarte curioși de fiecare etapă care trebuie parcursă până la rezultatul final. Au adresat întrebări, au primit răspunsuri și pe lângă acestea, au gustat din preparatele pregătite în timpul vizitei noastre.

În cee ceea privește latura sportivă, copiii, coordonați de către prof. Cătălin Gâmbuță au organizat o zi a „Sportului preferat”, întreceri și jocuri sportive. Obiectivele principale atinse prin desfășurarea acestor activități au fost, în primul rând dezvoltarea fizică armonioasă, dezvoltarea și consolidarea forței, vitezei, indemânării, atenției, spiritului de echipă, aplicarea regulilor de organizare, autoorganizare și desfășurare a întrecerilor sportive și adoptarea unui comportament adecvat în relația cu partenerii și adversarii.

Activitatea „O zi din viața unui pompier” s-a desfășurat sub forma unei vizite organizate la Inspectoratul Pentru Situații de Urgență Bistrița. Pompierii au prezentat cauze posibile de incendiu, au demonstrat modul de utilizare al numărului 112, au prezentat mijloacele de intervenție și echipamentele de protecție, dar au și demonstrat modul de utilizare al acestora. Copiii au putut observa cât este de important și cum se utilizează un stingător, cât sunt de utile mănușile, cascheta, costumul pompierilor, din ce material este confecționat, cum sunt ca și greutate și dimensiune. De asemenea, micii curioși au putut adresa și întrebări, au avut oportunitatea de a urca în mașinile de intervenție, de a proba caschete, de a utiliza lanterne și de a vedea cu ce este echipată o mașină de intervenție, pe măsură ce le-a fost explicat și rolul fiecărui echipament de pe mașină.

„Cum și pe unde circulăm ?!” este titlul următoarei povești pe tărâmul căreia micii exploratori au pășit. Astfel, elevii Școlii Primare „Sfântul Stelian” au avut parte de o întâlnire cu reprezentanții Poliției Municipiului Bistrița, care prin jocuri interactive le-au prezentat copiilor semnele și regulile de circulație, i-au prevenit și informat cu privire la consecințele nerespectării acestora. Vizita reprezentanților departamentului Poliției animalelor a adus bucurie și curiozitate pe chipul elevilor. Aceștia au oferit detalii cu privire la ceea ce face mai exact Poliția animalelor, la ciclul de viață al animalelor, detalii referitoare la modul de îngrijire, de hrănire și la adăpostul specific fiecăruia în parte. Astfel, prin intermediul jocurilor, copiii au reușit să-și însușească aceste informații, cu privire la siguranța rutieră, dar și la importanța îngrijirii animalelor.

Nu am uitat nici de Cel care ne călăuzește zilnic și care este alături de noi necondiționat, Dumnezeu, astfel, am petrecut câteva clipe și în casa Lui, în biserică. Aici, am primit răspuns la multele întrebări pe care, probabil, adesea ni le adresăm singuri. Am descoperit când primim lumina sfântă, ce sărbătorim de Paști, care sunt tradițiile care se păstrează de Paști, cu cine ne petrecem aceste zile de sărbătoare și multe alte curiozități ne-au fost „hrănite” cu răspunsuri pe măsură. De asemenea, ni s-a prezentat și explicat care este rânduiala necesară pentru fiecare etapă a săvârșirii Sfintei Liturghii, iar la sfârșitul vizitei, fiecare copil a fost împărtășit cu trupul si sângele lui Hristos, astfel, saptămâna a fost încheiată cum se cuvine.

Săptămâna „Școala altfel” a fost o săptămână benefică atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice deoarece, împreună, au avut ocazia să experimenteze, să învețe lucruri noi, să se cunoască mult mai bine prin interacţiunea reciprocă şi în alte împrejurări decât în cadrul formal l și să își consolideze relația bazată pe armonie, încredere și sprijin.

Înv. Raluca Irina Cordoș