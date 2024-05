Școala de vară de Bioetică „Palliative Care and Ethical Issues at the End of Life: Christian Perspectives” la Facultatea de Teologie Cluj

În perioada 20-25 mai 2024, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca se desfășoară Școala de vară de Bioetică, cu titlul: „Palliative Care and Ethical Issues at the End of Life: Christian Perspectives”.



Organizată prin programul de schimb universitar CEEPUS, sub coordonarea Pr. Prof. Ștefan Iloaie și a lectorului Gabriel Noje, acest eveniment cultural și educațional adună împreună profesori și studenți din trei țări: Cehia (Olomouc), Macedonia (Skopje) și România (Cluj-Napoca). Prin prezența și implicarea lor, aceștia își asumă un angajament comun în a explora și a reflecta asupra unora dintre cele mai provocatoare probleme din domeniul Bioeticii.



Activitățile desfășurate cuprind: comunicări, workshop-uri, vizită la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, la Salina Turda și Mănăstirea „Mihai Vodă” din Cluj-Napoca.



Școala de vară dorește să creeze un spațiu în care cunoașterea, credința și compasiunea se intersectează, favorizând o înțelegere mai profundă a modului în care putem oferi îngrijire holistică și umană celor aflați la sfârșitul vieții, după modelul oferit de Iisus Hristos și pe baza experienței bimilenare a tradiției Bisericii.