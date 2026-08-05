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Școala de vară „De drag, pentru copii…” revine la Catedrala Mănăștur din Cluj-Napoca

de | aug. 5, 2026

Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Catedrala Mănăștur din Cluj-Napoca organizează, în perioada 10–15 august 2026, cea de-a VI-a ediție a școlii de vară „De drag, pentru copii…”, un proiect educativ și duhovnicesc dedicat copiilor din parohie.

Programul se adresează copiilor împărțiți în două grupe de vârstă, 6–11 ani și 12–15 ani, iar participarea la toate activitățile și excursia organizată în cadrul proiectului este gratuită. Înscrierile se fac exclusiv la pangarul bisericii.

În perioada 10–13 august, copiii vor participa zilnic la rugăciunea de dimineață, ateliere de creație, cateheze, activități recreative, repetiții pentru concert și alte momente educative și de comuniune, într-un program desfășurat între orele 10:00 și 17:00.

Ziua de 14 august este rezervată unei excursii-surpriză, iar în 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, programul va continua cu participarea la Sfânta Liturghie, urmată de un recital de pricesne, festivitatea de premiere și un târg caritabil.

Școala de vară este organizată de Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Catedrala Mănăștur, în parteneriat cu Grădinița „Academia Piticilor” din Cluj-Napoca, având ca scop oferirea unui cadru în care copiii să îmbine rugăciunea, formarea creștină, creativitatea și prietenia într-o atmosferă de bucurie și comuniune.

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