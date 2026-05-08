Școala Primară „Sfântul Stelian” din Bistrița organizează concurs de ocupare a cinci posturi de profesor pentru învățământul primar, pe perioadă nedeterminată. Concursul se organizează la Școala Primară ,,Sfântul Stelian” Bistrița, str. Alexandru Odobescu nr. 4. Se susține obligatoriu o probă scrisă din didactica specialității în profilul postului potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin O.M.

În perioada de înscriere la concurs, candidaţii trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor legale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, precum şi a condiţiilor specifice, dacă unităţile de învăţământ preuniversitar particular au stabilit astfel de condiţii.

În vederea înscrierii, candidatul completează cererea de înscriere la care anexează următoarele documente:

copie a actului de identitate; copie a actelor doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul; copie a actelor de studii, inclusiv foaia matricolă sau suplimentul la diplomă, precum şi documentele care atestă pregătirea psihopedagogică ori atestatul de echivalare/recunoaştere a studiilor eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în situaţia în care candidatul nu a efectuat studiile în România; copii de pe certificatele de obţinere a definitivării în învăţământ sau a gradelor didactice, dacă este cazul; adeverinţă din care să rezulte vechimea efectivă în sistemul de învăţământ, dacă este cazul; adeverinţă/adeverinţe din care să rezulte calificativele din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, dacă persoana a fost angajată în învăţământ; copie după avizul Școlii Primare ,,Sfântul Stelian” Bistrița, ca unitate de învățământ particular; cazier judiciar obţinut cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea dosarului de înscriere; certificatul de integritate comportamentală valabil; document medical eliberat de un medic specializat de medicina muncii sau de un cabinet de medicina muncii, care atestă că este apt pentru prestarea activităţii didactice; copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

Graficul de desfășurare a concursului

depunerea dosarelor la secretariatul unității- 25-26 mai 2026 desfășurarea concursului- 29 mai 2026, între orele 9:00-12:00 afișarea rezultatelor- 3 iunie 2026 depunerea contestațiilor- 4 iunie 2026, între orele 14:00-16:00 afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Detalii și informații:

Director general: Pr. Mudure-Iacob Tudor 0745374102

Director: Matei Irina 0747088826