Școala „Sfântul Stelian” Bistrița găzduiește o conferință despre rolul familiei și al școlii în formarea copiilor

Cu prilejul sărbătorii Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine, Școala Primară „Sfântul Stelian” din Bistrița organizează marți, 25 noiembrie, o conferință dedicată părinților, profesorilor și tuturor celor preocupați de tema educării copiilor în lumea de astăzi. Evenimentul face parte din programul Zilelor Școlii Primare „Sfântul Stelian”, desfășurate anual în preajma zilei de 26 noiembrie.

Conferința, intitulată „Provocări cotidiene în educarea copiilor. Perspective pluridisciplinare”, propune o întâlnire deschisă, într-un cadru de dialog și reflecție asupra felului în care copiii pot fi sprijiniți în dezvoltarea lor, în fața realităților și dificultăților cu care se confruntă familia și școala contemporană.

Invitații serii vor aduce două perspective complementare – medicală și teologică:

Asist. univ. dr. Heidi Adumitrăchioaiei , medic specialist pediatru și cadru didactic al Universității de Medicină și Farmacie

Pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican Manci, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și director al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”

Întâlnirea va avea loc marți, 25 noiembrie, de la ora 16:30, în sala de festivități a școlii (Str. Alexandru Odobescu nr. 4). Programul va fi întregit de un scurt moment artistic, susținut de Teodora Matean și grupul de tineri al Asociației Tinerilor Creștini Ortodocși Bistrița, care vor interpreta colinde.

Având în vedere numărul foarte mare de solicitări și faptul că în sală au mai rămas doar câteva locuri disponibile, evenimentul va fi transmis LIVE pe pagina de Facebook a Școlii Primare „Sfântul Stelian” Bistrița, pentru ca toți cei interesați să poată urmări prezentările și discuțiile.

Organizatorii îi invită cu bucurie pe părinți și pe toți cei implicați în formarea copiilor să participe la această întâlnire menită să aducă lumină, echilibru și înțelegere asupra unei teme esențiale: construirea unei educații sănătoase și armonioase pentru cei mici.