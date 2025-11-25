Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Interviul săptămânii

Școala „Sfântul Stelian” Bistrița: misiune educațională și pași noi de dezvoltare. Un dialog cu Pr. Tudor Mudure

de | nov. 25, 2025

În preajma sărbătorii Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor, l-am invitat pe pr. Tudor Mudure-Iacob, managerul Școlii Primare „Sfântul Stelian” din Bistrița, să ne vorbească despre parcursul acestei instituții aflate sub autoritatea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și despre direcțiile sale de dezvoltare.

În interviu, părintele vorbește despre misiunea școlii – aceea de a oferi copiilor un mediu educațional sigur, modern și blând, în care formarea intelectuală să se împletească firesc cu valorile credinței și ale unei creșteri armonioase. Școala funcționează în cadrul Centrului social-educativ „Grigore Pletosu”, într-un spațiu modern, adaptat nevoilor elevilor de vârstă mică.

Cu ocazia Zilelor Școlii „Sfântul Stelian”, instituția a organizat o conferință dedicată părinților și profesorilor, având tema „Provocări cotidiene în educarea copiilor. Perspective pluridisciplinare”. Evenimentul, susținut de specialiști în domeniul medical și teologic, s-a dovedit a fi un spațiu autentic de dialog, în care au fost abordate dificultățile reale ale copiilor și familiilor lor, dar și soluțiile pe care o comunitate educațională unită le poate oferi.

Un capitol important al interviului îl constituie procesul recent de evaluare ARACIP, derulat în vederea autorizării nivelului gimnazial. Părintele manager explică parcursul acestei etape, eforturile întregii echipe și modul în care școala s-a pregătit pentru a respecta standardele de calitate cerute la nivel național. Confirmarea tuturor indicatorilor reprezintă un pas esențial pentru ca, începând cu anul școlar 2026–2027, școala să își poată deschide porțile și pentru clasa a V-a.

Școala „Sfântul Stelian” Bistrița: misiune educațională și pași noi de dezvoltare. Un dialog cu Pr. Tudor Mudure

Interviul evidențiază, astfel, nu doar rezultatele unei munci consecvente, ci și viziunea unei școli care își dorește să crească frumos, în spiritul valorilor creștine și în slujba copiilor.

Vă invităm să urmăriți dialogul integral pentru a descoperi în profunzime povestea și direcțiile de dezvoltare ale Școlii Primare „Sfântul Stelian” din Bistrița.

Foto credit: Școala Primară “Sfântul Stelian” Bistrița

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Școala „Sfântul Stelian” Bistrița: misiune educațională și pași noi de dezvoltare. Un dialog cu Pr. Tudor Mudure
Loading
/

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Interviul săptămânii
„Voi purta mereu cu mândrie cămeșa tradițională românească.”| interviu cu Dl Flavius Milășan, Directorul Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca din Cluj-Napoca

„Voi purta mereu cu mândrie cămeșa tradițională românească.”| interviu cu Dl Flavius Milășan, Directorul Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca din Cluj-Napoca

Flavius Milășan, directorul Casei de Cultură „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca: „Trebuie să fim curajoși în a promova cultura tradițională a poporului român.” Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca rămâne un veritabil bastion al tradiției și al...