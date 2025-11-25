Școala „Sfântul Stelian” Bistrița: misiune educațională și pași noi de dezvoltare. Un dialog cu Pr. Tudor Mudure

În preajma sărbătorii Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor, l-am invitat pe pr. Tudor Mudure-Iacob, managerul Școlii Primare „Sfântul Stelian” din Bistrița, să ne vorbească despre parcursul acestei instituții aflate sub autoritatea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și despre direcțiile sale de dezvoltare.

În interviu, părintele vorbește despre misiunea școlii – aceea de a oferi copiilor un mediu educațional sigur, modern și blând, în care formarea intelectuală să se împletească firesc cu valorile credinței și ale unei creșteri armonioase. Școala funcționează în cadrul Centrului social-educativ „Grigore Pletosu”, într-un spațiu modern, adaptat nevoilor elevilor de vârstă mică.

Cu ocazia Zilelor Școlii „Sfântul Stelian”, instituția a organizat o conferință dedicată părinților și profesorilor, având tema „Provocări cotidiene în educarea copiilor. Perspective pluridisciplinare”. Evenimentul, susținut de specialiști în domeniul medical și teologic, s-a dovedit a fi un spațiu autentic de dialog, în care au fost abordate dificultățile reale ale copiilor și familiilor lor, dar și soluțiile pe care o comunitate educațională unită le poate oferi.

Un capitol important al interviului îl constituie procesul recent de evaluare ARACIP, derulat în vederea autorizării nivelului gimnazial. Părintele manager explică parcursul acestei etape, eforturile întregii echipe și modul în care școala s-a pregătit pentru a respecta standardele de calitate cerute la nivel național. Confirmarea tuturor indicatorilor reprezintă un pas esențial pentru ca, începând cu anul școlar 2026–2027, școala să își poată deschide porțile și pentru clasa a V-a.

Interviul evidențiază, astfel, nu doar rezultatele unei munci consecvente, ci și viziunea unei școli care își dorește să crească frumos, în spiritul valorilor creștine și în slujba copiilor.

Vă invităm să urmăriți dialogul integral pentru a descoperi în profunzime povestea și direcțiile de dezvoltare ale Școlii Primare „Sfântul Stelian” din Bistrița.

Foto credit: Școala Primară “Sfântul Stelian” Bistrița