Se împlinesc 14 ani de la plecarea la Domnul a arhimandritului Teofil Lefter

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului, se împlinesc 14 ani de la mutarea la cele veșnice a arhimandritului Teofil Lefter, fostul stareț al Mănăstirii Pângărați, pe care a rectitorit-o cu ascultare și dăruire.

Arhim. Teofil Lefter s-a născut în 7 martie 1959 la Letea Veche, județul Bacău, iar în 1986 s-a închinoviat la Mănăstirea Bistrița din județul Neamț.

A depus voturile monahale în 1987, de sărbătoarea Întâmpinării Domnului, iar în același an a fost hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah. În 1990 a intrat în obștea Mănăstirii Pângărați, iar în 1996 a fost numit stareț al acesteia. Sub păstorirea sa a fost renovată vechea biserică a mănăstirii, datând din secolul al 16-lea, și a fost construită noua biserică (2002 – 2007), sfințită în 2010.

Cu prilejul sfințirii, Patriarhul Daniel i-a acordat Arhim. Teofil Lefter Crucea Patriarhală pentru clerici, ca semn de prețuire pentru activitatea de stareț și de ctitor. Noua biserică a fost închinată Sfinților Simeon și Amfilohie de la Pângărați, canonizați în 2008.

Arhimandritul a plecat la Domnul în ziua praznicului Întâmpinării Domnului 2012, când se împlineau 25 de ani de la tunderea sa în monahism. Astfel, viața sa de monah s-a desfășurat între două sărbători ale Întâmpinării Domnului Hristos.

Mănăstirea Pângărați din județul Neamț va organiza sâmbătă un parastas de pomenire pentru arhimandritul Teofil Lefter. La slujbă va participa și Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei.

Foto credit: Mănăstirea Pângărați