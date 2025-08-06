Miercuri se împlinesc 154 de ani de la nașterea lui Ion Popescu-Pasărea, cel care a instituționalizat cântarea bisericească într-o perioadă dificilă, de scindare a tradiției.

Ion Popescu s-a născut în satul Pasărea, județul Ilfov, în 1871, într-o familie de preoți. Tatăl său era parohul localității, iar bunicul, Neagu Popescu, fusese și el preot în același sat. În semn de omagiu față de locul natal, Ion va adăuga ulterior numelui său de familie și denumirea satului: Popescu-Pasărea.

Și-a început studiile la Liceul „Matei Basarab” din București, apoi a urmat Seminarul „Nifon Mitropolitul”, unde l-a avut ca profesor pe Ștefanache Popescu, elev al lui Anton Pann, marele reprezentant al muzicii bisericești românești.

Între 1890 și 1893, Ion Popescu-Pasărea a studiat la Conservatorul din București, completându-și apoi formarea intelectuală la Facultatea de Drept și Facultatea de Litere, de unde a obținut licența cu calificativul Magna cum laude.

Lupta pentru educația muzicală

Cariera sa profesională a fost strâns legată de educația muzicală religioasă. A fost profesor de muzică bisericească la Seminarul „Nifon Mitropolitul” și la Seminarul Central din București, la Conservator și la Academia de Muzică Religioasă, pe care a fondat-o.

A pus bazele unor instituții importante dedicate cântăreților bisericești: Academia Regală de Muzică Religioasă, Societatea Culturală „Părintele Macarie” și Asociația Generală a Cântăreților din România.

În paralel cu activitatea didactică și culturală, Ion Popescu-Pasărea a avut și o carieră politică, fiind ales senator de Ilfov. În această calitate, a dus o luptă perseverentă pentru recunoașterea cântăreților bisericești ca slujbași ai statului, cu drept de salarizare și pensie — un drept câștigat datorită demersurilor sale.

Imediat după alegerea sa ca senator, a contribuit și la dezvoltarea educației în localitatea natală, înființând prima școală din satul Pasărea. Astăzi, în curtea acestei școli se află un bust închinat ctitorului, simbol al recunoștinței comunității față de moștenirea sa.

Ion Popescu-Pasărea s-a stins din viață la data de 10 aprilie 1943 și a fost înmormântat la Mănăstirea Pasărea, în județul Ilfov.

Foto credit: Branesti.eu (deschidere)