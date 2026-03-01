Se împlinesc 189 de ani de la nașterea scriitorului Ion Creangă

În data de 1 martie se împlinesc 189 de ani de la nașterea diaconului Ion Creangă, unul dintre cei mai mari scriitori români.

Ion Creangă a menționat în autobiografia sa că este născut „la 1 martie 1837 în satul Humulești, județul Neamțului, Plasa de Sus, din părinți români: Ștefan a lui Petrea Ciubotariul din Humulești și soția sa Smaranda, născută David Creangă, din satul Pipirig”.

Data nașterii sale rămâne totuși incertă, un registru al satului, aflat pe moșia Mănăstirii Neamț, indică data de 10 mai 1839 ca posibilă zi a venirii sale pe lume.

Studiile

În septembrie 1846, a început cursurile primare în satul natal, la școala înființată de preotul Ion Humulescu, cu dascălul Vasile a Ilioaei, iar în perioada 1848–1850 a învățat la școala din Broșteni.

În 1852, s-a înscris la Școala Domnească din Târgu Neamț, iar doi ani mai târziu a continuat studiile la Școala catehetică din Fălticeni. În iunie 1855, a susținut primul examen public la această școală și a obținut calificarea necesară pentru a urma Seminarul de la Socola din Iași.

Intrarea în cler

La scurt timp după dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țării Românești, Ion Creangă s-a căsătorit și a fost hirotonit diacon.

Între 1860 și septembrie 1872, a slujit ca diacon la mai multe biserici din Iași. Din cauza unor probleme familiale și a unui conflict cu autoritățile eclesiale ale vremii, în data de 10 octombrie 1872, a fost exclus din cler.

În anul 1993, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, prin Decizia 3690, a ridicat caterisirea diaconului Ion Creangă.

Activitatea literară

În 1875, l-a cunoscut pe Mihai Eminescu, în acea vreme revizor școlar la Iași și Vaslui, cu care a devenit prieten. La îndemnul poetului, între 1875 și 1883, și-a scris cele mai importante opere.

Ca pedagog, Ion Creangă a publicat, împreună cu alţi colegi, manuale pentru clasele primare între care: „Metodă nouă de scriere şi cetire pentru uzul clasei I primară” (1868), „Învăţătoriul copiilor”(1871), „Povăţuitoriu la cetire prin scriere după sistema fonetică” (1876), conform Agerpres.

Ion Creangă a trecut la cele veșnice în data de 31 decembrie 1889, în casa sa din cartierul ieșean Țicău, fiind înmormântat în 2 ianuarie 1890 în cimitirul Eternitatea din Iași. Post-mortem, la 28 octombrie 1948, a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

