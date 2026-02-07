Se împlinesc 21 de ani de la prima ediție a Ziarului Lumina, unicul cotidian creștin ortodox din lume

Sâmbătă se împlinesc 21 de ani de apariție zilnică neîntreruptă a cotidianului ortodox Ziarul Lumina. Apărut inițial la Iași și devenit apoi ziarul oficial al Patriarhiei Române, acesta este unicul cotidian ortodox din lume.

Proiectul a reprezentat o inițiativă a laicatului din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, catalizată de mitropolitul de atunci, actualul Părinte Patriarh Daniel. Primul număr al ziarului a fost dedicat Părintelui Patriarh Teoctist, care în ziua respectivă împlinea 90 de ani.

După întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și crearea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, ziarul a devenit publicație oficială a Patriarhiei Române.

Cotidianul a avut patru ediții regionale – Moldova, Transilvania, Oltenia și Banat – care s-au unificat în 2019 într-o singură ediție națională. În același an, ziarul și-a schimbat formatul, revenind, după nouă ani, la numărul clasic de 16 pagini.

Cotidianul Patriarhiei are o medie lunară de aproximativ 22.000 de copii difuzate pe apariție. Este tipărit la Imprimeria Pharos a Patriarhiei Române – din 2015 în policromie totală. Duminica, apare suplimentul săptămânal de cultură și spiritualitate Lumina de Duminică.

Începând din 2010, materialele apar integral și online, la adresa ZiarulLumina.ro.

„Ziarul Lumina a cultivat mereu echilibrul între informare corectă şi formarea conştiinţelor în spiritul valorilor creştine autentice şi al respectului demnităţii umane”, transmitea Patriarhul României în 2022, când cotidianul a depășit pragul de 5.000 de apariții.

„Totodată, este deschis către actualitatea socială şi abordarea provocărilor modernităţii printr-un act jurnalistic ce acordă prioritate spiritualităţii şi culturii, înaintea comercialului şi senzaţionalului.”

Cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică și revista periodică Vestitorul Ortodoxiei formează Publicațiile Lumina. Alături de Radio Trinitas, Trinitas TV, Agenția de știri Basilica și Biroul de presă al Patriarhiei Române, acestea fac parte din Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române.

Foto credit: Ziarul Lumina (arhivă)