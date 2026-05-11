Se împlinesc 22 de ani de la mutarea la Domnul a Sf. Dionisie de la Colciu, mare duhovnic român din Muntele Athos

Luni se împlinesc 22 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Dionisie de la Colciu, un mare duhovnic român din Muntele Athos.

Sfântul Dionisie s-a născut în data de 22 septembrie 1909, în localitatea Vorniceni, județul Botoșani, într-o familie numeroasă, cu părinți credincioși, fiind cel mai mic dintre cei opt copii. La botez a primit numele Dumitru.

Copilăria sa a fost marcată de greutăți, tatăl său trecând la Domnul când avea puțin peste un an. În contextul dificultăților provocate de Primul Război Mondial, a urmat doar câteva clase primare și doi ani de școală profesională, remarcându-se însă prin rezultate foarte bune la învățătură.

Viața în Sfântul Munte

Atras de viața monahală încă din copilărie, și-a urmat fratele mai mare, Gheorghie (devenit Ghimnazie), în mănăstire începând din anul 1923. După o perioadă petrecută în România, cei doi au plecat spre Sfântul Munte Athos în anul 1926, împreună cu alți doi monahi veniți de la Schitul Măgura din Moldova.

Frații au ajuns în Sfântul Munte în data de 6 septembrie 1926, când Dumitru avea doar 17 ani. După un scurt pelerinaj prin Sfântul Munte, au încercat să se stabilească la Schitul Prodromu, însă nu au fost primiți.

Împreună cu schimonahul Sebastian, cei doi frați au împrumutat o sumă mare de bani, cu care au cumpărat Chilia „Buna Vestire” de pe teritoriul Mănăstirea Pantocrator. Pentru a achita datoria făcută, au muncit timp de trei ani la Mănăstirea Iviron, perioadă marcată de multă osteneală, dar și de importante experiențe duhovnicești.

În anul 1927, Dumitru a fost tuns în monahism cu numele Dionisie, iar în 1931 a fost hirotonit ierodiacon. După mutarea la Domnul a starețului Sebastian, părinții Dionisie și Ghimnazie au ajuns la Chilia „Sfântul Tihon” din Kapsala.

În 1937 au preluat Chilia „Sfântul Gheorghe” Colciu, pe care au refăcut-o aproape din temelii. În același an, Dionisie a fost hirotonit ieromonah, iar în 1945 a devenit duhovnic.

Duhovnicul de la Colciu

Timp de mai multe decenii, Sfântul Dionisie de la Colciu a dus o viață de nevoință și discreție în Sfântul Munte Athos, urmând exemplul fratelui său. După trecerea în veșnicie a starețului Ghedeon Chelaru, în 1979, a devenit conducătorul Chiliei „Sfântul Gheorghe” Colciu.

Prin experiența și înțelepciunea sa duhovnicească, părintele Dionisie a ajuns unul dintre cei mai mari duhovnici athoniți, oferind sfat și sprijin atât monahilor români și greci, cât și numeroșilor pelerini veniți din întreaga lume la Colciu.

S-a mutat la viața veșnică în ziua de 11 mai 2004, la vârsta de 95 de ani, după aproape opt decenii petrecute în Sfântul Munte Athos. La slujba înmormântării sale a participat și actualul rege Charles al III-lea al Marii Britanii.

Canonizarea

Patriarhia Ecumenică a aprobat, în ședința Sfântului Sinod desfășurată în zilele de 30 și 31 august 2025, canonizarea cuvioșilor români Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu.

Ziua de pomenire a Sfântul Dionisie de la Colciu a fost stabilită în ziua de 11 mai.

Textele liturgice în limba greacă pentru slujba sfântului au fost pregătite de Patriarhia Română și înaintate Patriarhiei Ecumenice. Totodată, încă din anul 2022, ierarhii români au analizat și variantele în limba română ale slujbelor dedicate celor doi cuvioși athoniți.

Foto credit: Zoran Purger