Se împlinesc 241 de ani de la moartea eroică a lui Horea, Cloșca și Crișan

În data de 28 februarie 1785 au fost executați, la Alba Iulia, Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din Transilvania, unul dintre cele mai importante momente ale luptei românilor pentru drepturi sociale și naționale.

Răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan a izbucnit în toamna anului 1784, în Munții Apuseni, pe fondul nemulțumirilor profunde ale țăranilor români iobagi din Transilvania, lipsiți de drepturi politice și supuși unor obligații feudale apăsătoare.

Dorința de eliberare

Mișcarea a cuprins rapid mai multe zone ale provinciei, fiind alimentată de speranța unor reforme promise de autoritățile imperiale habsburgice. Țăranii au cerut desființarea iobăgiei, egalitate în fața legii și acces la drepturi sociale și religioase.

După intervenția armatei imperiale, răscoala a fost înăbușită la începutul anului 1785. Crișan a fost capturat primul și s-a sinucis în închisoare în luna ianuarie, pentru a evita judecata și execuția publică.

Execuția publică

Horea și Cloșca au fost condamnați la moarte prin tragere pe roată, una dintre cele mai crude pedepse ale epocii. Execuția a avut loc pe Dealul Furcilor din Alba Iulia, în fața a mii de țărani aduși forțat pentru a asista la pedeapsă, autoritățile dorind să transmită un mesaj de intimidare.

Moartea lor a avut însă un efect contrar. Sacrificiul conducătorilor răscoalei a rămas adânc întipărit în memoria colectivă, devenind un simbol al luptei pentru libertate, dreptate socială și demnitate națională.

Urmările răscoalei

Istoricii consideră că răscoala din 1784 a contribuit la accelerarea reformelor imperiale din Transilvania, inclusiv la desființarea treptată a iobăgiei. De-a lungul timpului, Horea, Cloșca și Crișan au fost evocați în literatură, artă și istoriografie drept eroi ai luptei românilor pentru drepturi și identitate.

În fiecare an, memoria lor este cinstită prin ceremonii comemorative, depuneri de coroane și manifestări culturale organizate în special în Alba Iulia, la obeliscul dedicat morții lor eroice, ridicat în anul 1937.

Sursă foto: Direcția Patrimoniului Digital