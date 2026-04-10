Se împlinesc 83 de ani de trecerea la Domnul a protopsaltului Ion Popescu-Pasărea

Se împlinesc vineri 83 de ani de la trecerea la Domnul a protopsaltului Ion Popescu-Pasărea, muzician, profesor și fost senator al României Mari, care a contribuit decisiv la revigorarea muzicii bisericești românești și la recunoașterea statutului cântăreților bisericești.

Ion Popescu-Pasărea s-a născut în data de 6 august 1871, în satul Pasărea, județul Ilfov, într-o familie de preoți. Tatăl său, Zaharia Popescu, a fost elev al lui Anton Pann, iar bunicul său, Neagu Popescu, a slujit, de asemenea, ca preot în aceeași localitate.

A urmat școala primară în Brănești, apoi Liceul Matei Basarab, continuându-și studiile la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din București, unde l-a avut profesor pe Ștefanache Popescu, un alt discipol al lui Anton Pann.

Studiul și activitatea didactică

Între anii 1890 și 1893 a studiat la Conservatorul din București, iar ulterior a urmat cursurile Facultății de Drept și ale celei de Litere, obținând titlul de licențiat cu calificativul „Magna cum laude”.

În paralel, a cântat la strană în mai multe biserici din Capitală, între care și Biserica Sfântul Spiridon Nou.

Activitatea sa didactică s-a desfășurat pe parcursul a peste patru decenii, fiind profesor de muzică bisericească la Seminarul „Nifon Mitropolitul”, dar și la Seminarul Central, Conservator și Academia de Muzică Religioasă. Timp de 44 de ani a format generații de cântăreți bisericești, continuând lucrarea profesorului său.

Susținerea drepturilor cântăreților bisericești

În plan public, a fost ales în 1922 senator de Ilfov, cu peste 30.000 de voturi, implicându-se activ în susținerea drepturilor cântăreților bisericești. În anul 1936, a obținut recunoașterea acestora ca slujbași ai statului, inclusiv dreptul la salarizare și pensie.

Tot la inițiativa sa au fost înființate instituții importante pentru muzica bisericească, precum Academia Regală de Muzică Religioasă, Societatea Culturală „Părintele Macarie” a cântăreților bisericești din București și Asociația Generală a Cântăreților din România.

Pe lângă activitatea sa muzicală și didactică, Ion Popescu-Pasărea a desfășurat și o intensă activitate filantropică, sprijinind copiii fără posibilități să urmeze școala. Între anii 1924–1926, a inițiat și a supravegheat construirea primei școli din satul natal.

Protopsaltul a trecut la cele veșnice în anul 1943, fiind înmormântat în cimitirul Mănăstirea Pasărea. În semn de recunoștință pentru activitatea sa, bustul său a fost amplasat în fața școlii din Pasărea pe care a înființat-o.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro