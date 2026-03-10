Se împlinesc trei ani de la trecerea la Domnul a arhim. Iulian Prodromitul: O viață sub semnul ascultării

Se împlinesc marți trei ani de când arhimandritul Iulian Prodromitul, unul dintre cei mai îndrăgiți duhovnici români din Sfântul Munte Athos, a trecut la Domnul.

Părintele Iulian de la Schitul românesc Prodromul era cunoscut de mulți monahi și mireni care ajungeau în Athos. Aceștia îl vedeau ca pe un duhovnic plin de dragoste, de care are nevoie orice suflet.

Ioan Lazăr, cum se numea înainte de a deveni ieromonah, s-a născut în data de 8 ianuarie 1926, în localitatea Vorona, județul Botoșani. La vârsta de 20 de ani, a intrat în monahism sub numele Iulian la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. În anul 1950 a terminat stagiul militar obligatoriu, iar șase ani mai târziu a fost hirotonit diacon, iar apoi preot.

Formare duhovnicească

Formarea sa duhovnicească a fost pecetluită de prezența unor mari duhovnici, precum Sfinții Paisie Olaru și Cleopa Ilie, de la care a deprins arta smereniei și a discernământului.

În anul 1977, împlinind vârsta de 50 de ani, părintele Iulian de la Sihăstria a venit în Sfântul Munte Athos, loc unde a rămas până la finalul vieții. Mai întâi, părintele a stat la Schitul Lacu timp de patru ani, iar mai apoi, în anul 1981, a ajuns la Schitul Prodromu, unde a fost pus duhovnic. Arhimandritul a trecut la Domnul la vârsta de 97 de ani.

Cuvinte ale părintelui Iulian

Părintele Iulian Prodromitul a oferit mai multe sfaturi duhovnicești pe parcursul vieții. Despre Maica Domnului, arhimandritul a afirmat că „este Stăpâna muntelui acestuia și a sufletelor noastre. Cine o cheamă pe Maica Domnului cu lacrimi nu rămâne niciodată singur în necaz”.

Despre rugăciune, părintele a spus: „Nu contează cât de mult spui, ci cât de mult pui inima în ceea ce spui. Rugăciunea e respirația sufletului; fără ea, sufletul se asfixiază în grijile lumii”.

Arhimandritul român de la Sfântul Munte a subliniat importanța smereniei în relația cu aproapele: „Să nu te crezi niciodată mai bun decât cel de lângă tine. Omul care se vede pe sine cel mai păcătos, acela este cel mai aproape de Dumnezeu”.

„Mântuirea se lucrează în tăcere și cu multă pază a minții. Să nu judecăm pe nimeni, căci nu știm ce luptă are fiecare în ascunsul inimii sale”, a fost un alt îndemn al părintelui Iulian despre mântuire.

