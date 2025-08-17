Seapropie WonderPuck 9. Spectacole de senzație în centrul Clujului

Mai sunt doar câteva săptămâni până la cea de-a noua ediție a Festivalului Stradal WonderPuck. Evenimentul va avea loc între 5 și 7 septembrie 2025, iar participarea la toate activitățile din program este gratuită.

Cea de-a noua ediție a WonderPuck Street Festival va avea loc în perioada 5-7 septembrie 2025, în Cluj-Napoca și Florești. Clujenii sunt așteptați la un weekend magic, cu spectacole de teatru de animație, concerte, ateliere, spectacole itinerante și multe altele.

Între evenimentele de neratat ale acestei ediții menționăm spectacolul nonverbal „Pinocchio”, prezentat de Teatro del Drago din Italia sâmbătă 6, septembrie, în Piața Unirii, de la ora 20.30, precum și „Așteptându-l pe Ulise” (16+), al Asociației „ParCoeur”, în colaborare cu Teatrul „Notarra” din București, programat în aceeași seară, de la ora 21, la scena de pe strada Mihail Kogălniceanu.

Accesul la toate manifestările din cadrul festivalului este gratuit.

Proiectul este realizat de Teatrul de Păpuși „Puck” și Asociatia Esua, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, Consiliului Județean Cluj și Lions Club.