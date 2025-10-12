Seară camerală cu Gary Hoffman și Dragoș Dimitriu, la Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană”

Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană” continuă seria evenimentelor de marcă printr-un recital cameral susținut de doi muzicieni de renume internațional: violoncelistul Gary Hoffman și pianistul Dragoș Dimitriu. Recitalul va avea loc duminică, 12 octombrie 2025, de la ora 19:00, pe scena Amfiteatrului „Cornel Țăranu” al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (str. Bucium nr. 2). Publicul meloman va avea ocazia să se bucure de o seară muzicală rafinată, din program făcând parte lucrări semnate de Ernest Bloch, Isaac Albéniz, Gaspar Cassadó și Johannes Brahms. Evenimentul se înscrie în suita manifestărilor care definesc ediția din acest an a prestigiosului festival, organizat la Cluj-Napoca, ce reunește artiști de valoare și oferă publicului întâlniri memorabile cu muzica clasică. Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană” este organizat de Filarmonica de Stat „Transilvania”, în parteneriat cu Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Uniunea Muzicienilor Interpreți din România și alți parteneri culturali.

Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană” este cofinanțat anul acesta de către Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Biletele online se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locația acestuia, în limita locurilor disponibile.