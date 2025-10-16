Seară dedicată marelui compozitor Serghei Rahmaninov la Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană”

Vineri, 17 octombrie 2025, ora 19.00

Sala Héritage, ANMGD, Strada Bucium nr. 2

Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Boian Videnoff dirijor

Andrei Iaroșinski pian

Serghei Rahmaninov

Concertul nr. 2 pentru pian, în do minor, op. 18

Concertul nr. 3 pentru pian, în re minor, op. 30

Concertele pentru pian nr. 2, respectiv 3 de Serghei Rahmaninov vor răsuna vineri, 17 octombrie 2025, cu începere de la ora 19.00, în noua Sală Héritage a ANMGD de pe strada Bucium nr. 2 în interpretarea pianistului Andrei Iaroșinski în compania Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania" sub bagheta dirijorului Boian Videnoff.

Despre programul serii

Se spune că Rahmaninov nu atingea clapele, ci le îmbrățișa. Mâinile lui uriașe, păreau făcute pentru un alt tip de pian, unul construit doar pentru el. Exilat după Revoluția din 1917, Rahmaninov a trăit între două lumi: Rusia pe care o purta în suflet și SUA, unde încerca să-și reconstruiască viața. Muzica lui poartă amprenta exilului, o luptă între puterea de a merge mai departe și dorul de ceea ce a pierdut. În fiecare acord, Rahmaninov pare să caute același lucru: un drum înapoi spre acasă.

Concertul nr. 2 pentru pian, în do minor, op. 18 (1900)

În Concertul nr. 2, pianul și orchestra respiră împreună. Partea lentă are tandrețea unei confesiuni, iar finalul răsună ca o izbăvire. Este muzica unui om care a coborât în întuneric și s-a întors în lumină. O poveste despre durere și renaștere, transpusă în sunete. Când ascultăm Concertul nr. 2, să ne imaginăm un om care încearcă să se regăsească prin sunete. Fiecare temă, fiecare revenire, fiecare armonie e o nouă etapă. Totul începe cu acele acorduri lente ale pianului, mari, solemne, ca niște clopote care răsună din depărtare. Rahmaninov iubea clopotele rusești și le considera vocea sufletului său. Ele anunță „trezirea”.

De la prima notă la ultima, lucrarea se mișcă din do minor spre do major, o trecere simbolică de la întuneric la lumină. Ascultând acest Concert simțim cum fiecare pasaj al pianului, fiecare revenire orchestrală, pare să spună: din suferință se poate naște frumusețea.

Concertul nr. 3 pentru pian, în re minor, op. 30 (1909)

Scris în vara anului 1909 la moșia de la Ivanovka, Concertul nr. 3 a fost conceput pentru primul turneu american al lui Rahmaninov. „Muncesc ca un ocnaș”, îi scria el unui prieten, copleșit de presiunea pregătirilor. Finalizată în ultimul moment, lucrarea i s-a părut atât de monumentală încât a glumit numind-o „concertul-elefant”. Din punct de vedere tehnic, acest Concert este printre cele mai dificile lucrări scrise vreodată pentru pian. Nu întâmplător, marele virtuoz Józef Hofmann, căruia îi este dedicat, a refuzat s-o interpreteze, considerând-o „prea mult chiar și pentru el”. Dar dincolo de virtuozitate, Concertul ascunde o profunzime ce-l face unic. În această lucrare inima compozitorului vorbește cu o sinceritate amețitoare, uneori ca o rugăciune, alteori ca o furtună. Dar întotdeauna, ca un adevăr care nu mai are nevoie de cuvinte. (sursă text: Oana Bălan-Budoiu)

Despre dirijor

Boian Videnoff

Director artistic și fondator al Orchestrei Filarmonice din Mannheim, ansamblu al cărui profil artistic îl modelează neîntrerupt din anul 2010, Boian Videnoff colaborează constant cu artiști de renume international; îi amintim pe Martha Argerich, Mischa Maisky, Sonya Yoncheva, Daniil Trifonov, Kristine Opolais, Freddie De Tommaso, Pinchas Zukerman, Maria João Pires, Sergei Babayan, Gautier Capuçon și Igor Levit. A avut apariții în cele mai importante săli ale lumii: Elbphilharmonie Hamburg, Philharmonie im Gasteig München, Herkulessaal München, Philharmonie Köln, Philharmonie Luxembourg, Auditorio Nacional (Madrid), Queen Elizabeth Hall (Anvers), Auditorium „La Verdi” (Milano), Alte Oper Frankfurt, Stadtcasino Basel, Meistersingerhalle Nürnberg și Liederhalle Stuttgart. Ca dirijor invitat, a colaborat cu ansambluri prestigioase precum Antwerp Symphony Orchestra, WDR Funkorchester Köln, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken–Kaiserslautern, Israel Camerata Jerusalem, Nordwestdeutsche Philharmonie, Orchestra della Svizzera Italiana (Lugano), Kremerata Baltica, Orchestra Operei din Frankfurt, Nürnberger Symphoniker, Philharmonie Südwestfalen, Filarmonica Slovacă, Orchestra Simfonică a Radioului Slovac, Orchestre de Chambre du Luxembourg, Basel Sinfonietta, Biel-Solothurn Symphony Orchestra, Filarmonica „George Enescu” din București, ș.a. După debutul său de succes la Opera Națională și Baletul din Sofia cu La Traviata (2023), a fost reinvitat să dirijeze producțiile La Bohème, Rigoletto, Tosca și Madama Butterfly în stagiunile 2023/2024 și 2024/2025, în distribuții ce includ artiști de prim rang: Sonya Yoncheva, Kristine Opolais, Liparit Avetisyan și Davide Giusti. În 2024, a coordonat reluarea operei Turandot la Opéra de Dijon. Boian Videnoff se remarcă prin angajamentul său de a face muzica clasică mai accesibilă publicului larg. Împreună cu Mannheimer Philharmoniker, a inițiat o serie de concerte educative gratuite și repetiții deschise dedicate școlilor, copiilor și familiilor. Este, de asemenea, inițiatorul platformei video online HomeSymphony®, precum și al experienței multimedia de concert a orchestrei. În paralel, Boian Videnoff este co-fondator și CEO al companiei Enote, un startup muzical-tehnologic cu sediul la Berlin, care a dezvoltat o aplicație digitală inovatoare de partituri bazată pe inteligență artificială – descrisă de The Guardian drept „o revoluție pentru muzicieni”. Născut într-o familie de muzicieni din Bulgaria, Boian Videnoff a crescut într-un mediu european multicultural, deținând trei cetățenii și împărțindu-și copilăria între Italia și Germania. A studiat vioara, pianul, oboiul și canto, iar ulterior s-a perfecționat în arta dirijatului sub îndrumarea maeștrilor Jorma Panula și Gianluigi Gelmetti.

Despre solist

Andrei Iaroșinski

Născut la Kiev (Ucraina) în anul 1986, Andrei Iaroșinski s-a format sub îndrumarea Verei Gornostaeva și a lui Joaquín Soriano. În anul 2009 a absolvit cu cele mai înalte distincții Conservatorul „Ceaikovski” din Moscova, la clasa profesoarei Vera Gornostaeva, iar din 2005 a urmat, în paralel, cursuri cu Maestrul Joaquín Soriano la Madrid. Este laureat al numeroaselor concursuri internaționale, între care amintim Concursul „Chopin” de la Varșovia (2005), Premiul Iturbi din Valencia, unde a obținut atât Marele Premiu cât și trei premii speciale (2010), Concursul „Gabala” din Azerbaidjan (2011), unde a fost distins cu Premiul I, și Concursul Internațional de Pian „Paloma O’Shea” din Santander (2008). De asemenea, a fost distins la Sommerakademie Mozarteum Salzburg (2007) și a primit Diploma de Aur la „Pianale Academy” (2007). A beneficiat de o bursă din partea Fundației Rostropovich și, din anul 2009, este artist Steinway. Andrei Iaroșinski a realizat până în prezent opt CD-uri, dintre care trei la casa de discuri NAXOS: 2011 – un album dedicat creației lui Manuel Seco de Arpe; 2013 – un album cu lucrări de Ceaikovski; 2015 – un nou disc cu piese de Manuel Seco de Arpe pentru pian solo. De asemenea, a mai înregistrat un disc pentru Concursul Iturbi, cu lucrări de Albéniz, Liszt și Rahmaninov, iar în cadrul colecției Moscow Conservatory Collection a realizat integrala Preludiilor lui Rahmaninov, înregistrată în Sala Mare a Conservatorului din Moscova.

În 2017, Casa de discuri Melodiya a lansat albumul cu cele 24 de Preludii și Fugi de Vsevolod Zaderatsky, interpretate de șase pianiști, printre care și Andrei Iaroșinski; discul a primit distincția „Choc de Disque” din partea revistei France Radio Magazine. În 2019, aceeași casă de producție a lansat CD-ul cu Cvintetul de Weinberg și Uvertura pe teme evreiești de Prokofiev, distins cu premiul internațional „Pure Sound”. În 2020, artistul a lansat la casa spaniolă PlayClassics o nouă înregistrare cu ciclul Anotimpurile de Ceaikovski. Recitalurile și concertele lui Iaroșinski au fost difuzate la radio și televiziune, iar activitatea concertistică foarte bogată l-au purtat constant pe scene prestigioase din Austria, Belgia, Elveția, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Rusia, Spania, Slovacia, Ucraina, România, Statele Unite și Marea Britanie. Printre sălile în care a concertat se numără Wigmore Hall (Londra), Sala Mare a Conservatorului din Moscova, Sala Ceaikovski a Filarmonicii din Moscova, Auditorio Nacional (Madrid), Palau de la Música (Valencia), Salle Cortot (Paris), Teatrul Mariinski (Sankt Petersburg), Kennedy Center (Washington), Ateneul Român (București), Teatro Massimo (Palermo), Filarmonica din Bratislava și multe altele.

A colaborat cu orchestre importante, între care Orchestra Simfonică Națională a Ucrainei, Orchestra Simfonică Națională a Slovaciei, Orchestra Simfonică de Stat a Rusiei, Orchestra de Cameră de Stat a Rusiei, Orchestra Filarmonică Națională a Poloniei, Orchestra de Radio și Televiziune din Bratislava, Orchestra Simfonică a Conservatorului din Moscova, Orchestra Simfonică Internațională New, Salzburg Chamber Soloists, Musica Viva, Real Filharmonía de Galicia, Orchestra Simfonică din Valencia, JMJ Symphony Orchestra Madrid, Corul Național al Spaniei și multe altele. Este invitat permanent la festivaluri internaționale precum Festivalul de la Salzburg, Bratislavské hudobné slávnosti, Festivalul Chopin de la Wrocław, Festivalul Mstislav Rostropovich (Baku), ClassicAval (Val d’Isère), Reino de León, Noches de Cibeles, „Sights of Modern Pianism” (Teatrul Mariinski, Rusia), „Stars of the 21st Century” (Filarmonica din Moscova), „Vara Magică” (București) ș.a. Ca pedagog, a susținut cursuri de măiestrie în numeroase țări și a fost membru al juriului în competiții internaționale precum Concursul „Hummel” (Bratislava), Concursul „Carl Filtsch” (România), Munich MusicArt International Competition, Concursul Beethoven „Ludwig”

(Madrid) ș.a. Repertoriul său cuprinde peste 30 de concerte pentru pian și orchestră, alături de un vast număr de programe de recital și muzică de cameră. Din anul 2014, Andrei Iaroșinski este profesor de pian la Școala Superioară de Muzică „Katarina Gurska” din Madrid. Din 2015 este director artistic al Festivalului Internațional de Muzică din Soria (Spania). Începând cu 2025, a fost numit Maestru coordonator al secției de pian în cadrul cursurilor internaționale de măiestrie pentru pian și orchestră simfonică din León (Spania).

