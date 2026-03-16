Seară dedicată tinerilor soliști ai Academiei „Gheorghe Dima” și concert simfonic cu violoncelistul Octavian Lup, la Filarmonica „Transilvania”

Publicul clujean este invitat, în această săptămână, la două evenimente muzicale organizate de Filarmonica de Stat „Transilvania”, ambele desfășurate la Colegiul Academic din Cluj-Napoca, sub conducerea dirijorului Valentin Uryupin. Primul concert va avea loc marți, 17 martie 2026, de la ora 19:00, și este dedicat tinerilor soliști ai Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”. Intitulat „Gradus ad Parnassum I”, evenimentul oferă studenților talentați ai academiei clujene oportunitatea de a evolua pe scenă alături de Orchestra Filarmonicii „Transilvania”, într-un proiect care încurajează afirmarea noii generații de muzicieni. În cadrul concertului vor evolua tinerii soliști Hanga-Dorottya Pusztai (saxofon), Sonia Moșneag (soprană), Ioan Răzvan Timiș (bariton), Denisa Iamandi (mezzosoprană), David Modiga (vioară) și Remus Andrei Șarpe (pian). Programul serii va cuprinde lucrări semnate de Claude Debussy, Alfredo Catalani, Felix Mendelssohn, Camille Saint-Saëns și Ludwig van Beethoven.

Cel de-al doilea eveniment al săptămânii este programat vineri, 20 martie 2026, de la ora 19:00, când Orchestra Filarmonicii „Transilvania” va susține un concert simfonic avându-l ca solist pe violoncelistul Octavian Lup, unul dintre reprezentanții de marcă ai tinerei generații de interpreți români. Sub bagheta dirijorului Valentin Uryupin, publicul va putea asculta Concertul pentru violoncel în la minor, op. 129 de Robert Schumann, alături de lucrări semnate de compozitorul clujean Adrian Pop și de Anton Bruckner.

Violoncelistul Octavian Lup este laureat al numeroase concursuri naționale și internaționale și a concertat pe importante scene ale lumii, colaborând cu orchestre și artiști de renume. În prezent este lector universitar la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și inițiator al proiectului „New Hope”, care aduce muzica clasică în spitale și în alte spații neconvenționale.

Biletele pentru cele două concerte pot fi achiziționate online sau de la Agenția de bilete a Filarmonicii de Stat „Transilvania”.