Seară duhovnicească la Beclean | Postul Mare 2026

Joi, 19 martie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i-a binecuvântat pe clericii și credincioșii din Beclean, fiind invitat în cadrul ciclului de seri duhovnicești din Postul Mare, organizat de Protopopiatul Ortodox Beclean.

De la ora 18:00, la Biserica „Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Martiri Brâncoveni”, cunoscută și sub denumirea de „Catedrala din Beclean”, ierarhul a oficiat Canonul de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Beclean – preotul Cristian Dragoș, protopopul emerit Vicențiu Doru Zinveliu, starețul Mănăstirii Pantocrator din Beclean – protosinghelul Luca Gheberta, precum și alți clerici din oraș și din împrejurimi.

La finalul serii, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre rolul și importanța pocăinței în viața fiecărui creștin. În acest sens, ierarhul a oferit mai multe exemple de pocăință sinceră, atât din Sfânta Scriptură – pilda fiului risipitor –, cât și din scrierile duhovnicești, precum viața Sfintei Maria Egipteanca. De asemenea, ierarhul a făcut câteva recomandări de lectură, între care „Papucii lui Mahmud” de Gala Galaction și „Filocalia”, volumul IX, care cuprinde și lucrarea „Scara” a Sfântului Ioan Scărarul.

La evenimentul duhovnicesc au participat numeroși credincioși, precum și oficialități locale și județene, în frunte cu prefectul județului Bistrița-Năsăud – Teofil Cioarbă, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud – Emil Radu Moldovan și primarul orașului Beclean – Nicolae Moldovan.

În fiecare săptămână din perioada Postului Mare, joi seara, începând cu ora 18:00, la Catedrala din Beclean, Protopopiatul Ortodox Beclean, împreună cu Cercul Preoțesc Beclean, organizează o seară duhovnicească. Cu acest prilej, sunt invitate diverse personalități clericale să rostească cuvinte de învățătură, potrivit protopopului de Beclean, preotul Cristian Dragoș, inițiatorul acestui ciclu de seri duhovnicești.

În următoarele două săptămâni premergătoare Praznicului Învierii Domnului vor conferenția: pr. lect. univ. dr. Bogdan Ivanov, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, și pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, directorul Colegiului Ortodox „Mitropolit Nicolae Colan” din Cluj-Napoca și cadru universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Dan Bukșa / Protopopiatul Beclean