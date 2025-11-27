Seară pucciniană de gală în sala Auditorium Maximum, sub bagheta maestrului Pier Giorgio Morandi, cu Filarmonica „Transilvania” și soliștii Melody Moore, Adorján Pataki și Mihai Damian

Vineri, 28 noiembrie 2025, de la ora 19:00, sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic din Cluj-Napoca găzduiește un concert integral Puccini, susținut de Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”. La pupitrul dirijoral se va afla reputatul maestru italian Pier Giorgio Morandi, iar distribuția solistică îi reunește pe soprana americană Melody Moore, tenorul Adorján Pataki și baritonul Mihai Damian, recentul câștigător al prestigiosului concurs Operalia 2025. Dirijorul Corului Filarmonicii este maestrul Cornel Groza.

Programul serii va dezvălui câteva dintre trăsăturile mai puțin cunoscute ale geniului puccinian, dincolo de imaginea sa consacrată de compozitor de operă, îmbinând pagini orchestrale, arii și fragmente corale cu ampla lucrare Messa di Gloria, o compoziție din vremea tinereții. În deschiderea concertului va fi interpretat Preludio sinfonico, compus în perioada studiilor la Conservatorul din Milano, o partitură de examen în care se pot recunoaște, încă în formare, viitoarele trăsături „inconfundabil pucciniene”. Limbajul orchestral trădează deja instinctul teatral al compozitorului, fascinația pentru modelele epocii și primele gesturi dramatice care vor fi desăvârșite în operele maturității. Partea vocală a programului reunește unele dintre cele mai intense momente din creația lui Puccini: aria „Senza mamma” din Suor Angelica, un vârf de dramatism în care protagonista își trăiește tragedia aflând vestea morții fiului; „Minnie, dalla casa son partito” din La fanciulla del West, portret al unui personaj aspru, marcat de singurătate, dar atins pentru prima dată de fragilitatea iubirii; celebra „E lucevan le stelle” din Tosca, una dintre culmile expresive ale repertoriului pentru tenor liric, în care Mario Cavaradossi își rememorează, în pragul morții, fericirea pierdută. Nu va lipsi nici „Coro a bocca chiusa” din Madama Butterfly, pagina corală nocturnă ce surprinde așteptarea plină de speranță a lui Cio-Cio-San, o muzică lineară, aproape hipnotică, în care timpul pare suspendat între speranță și tragedie. Din opera Manon Lescaut vor fi interpretate Intermezzo-ul din actul al III-lea și aria „Sola, perduta, abbandonata”, un moment de mare intensitate emoțională, în care eroina își conștientizează sfârșitul, între pasiune, rătăcire și destin implacabil. Publicul va putea asculta și două duete celebre din La Bohème: „O Mimì, tu più non torni” și „O soave fanciulla”, pagini devenite emblematice pentru lirismul puccinian. Punctul central al serii îl constituie Messa di Gloria (1880), lucrare prin care tânărul Giacomo Puccini își încheie studiile și, fără să bănuiască, se desprinde de tradiția familială a muzicii sacre pentru a se îndrepta spre teatrul liric. Deși concepută pentru cadrul liturgic, partitura surprinde prin energia melodică, contrastele dramatice și o evidentă dimensiune „scenică”, trădând deja instinctele compozitorului care va marca definitiv istoria operei.

Pier Giorgio Morandi – un nume de referință al tradiției lirice italiene

Dirijorul serii, Pier Giorgio Morandi, a activat timp de zece ani ca oboist principal în Orchestra Teatrului alla Scala din Milano. A studiat compoziția la Conservatorio „G. Verdi” din Milano și dirijat orchestră la Mozarteum din Salzburg, formându-se sub îndrumarea unor mari maeștri precum Ferdinand Leitner, Leonard Bernstein și Seiji Ozawa. El a fost dirijor asistent al lui Riccardo Muti și, ulterior, al lui Giuseppe Patanè, perioadă în care a dobândit o experiență solidă în rafinarea stilistică a repertoriului italian și în asumarea tradiției lirice peninsulare. A ocupat funcții de conducere la instituții precum Teatro dell’Opera din Roma, Opera Națională din Budapesta, Orchestra Simfonică din Helsingborg și Royal Opera House din Stockholm, iar în prezent este dirijor principal onorific al Teatrului Național Croat din Zagreb. Cariera sa îl poartă constant pe scenele marilor teatre de operă și ale filarmonicilor din Europa, Asia și America, de la Teatro alla Scala, Wiener Staatsoper și Deutsche Oper Berlin, la MET Opera din New York, Arena di Verona, Royal Albert Hall din Londra sau Festivalul Puccini de la Torre del Lago, fiind apreciat atât în repertoriul liric, cât și în cel simfonic.

Soliști cu parcurs internațional

Invitata serii, soprana Melody Moore, se bucură de o carieră în plină ascensiune pe unele dintre cele mai importante scene ale lumii, fiind numită de publicația Opera News „o revelație”. Absolventă a Cincinnati Conservatory of Music și fost Adler Fellow al Operei din San Francisco, artista are un repertoriu ce îmbină mari roluri de operă – de la Salome, Senta și Kátya Kabanová, până la Tosca, Suor Angelica, Elisabetta din Don Carlo sau roluri din ciclul Inelul Nibelungilor – cu apariții în lucrări vocal-simfonice de Beethoven, Mahler, Verdi sau Delius. A colaborat cu orchestre și teatre de prestigiu, printre care LA Opera, Houston Grand Opera, Metropolitan Opera, English National Opera, Opera din Dresda, și a realizat numeroase înregistrări pentru casa de discuri Pentatone. Tenorul Adorján Pataki, născut în România și format la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, este membru al Operei Maghiare din Cluj din anul 2005. A evoluat pe principalele scene lirice din România și este invitat constant la Opera Națională din Budapesta și Filarmonica Națională a Ungariei. Culoarea vocii, asemănată bronzului șlefuit, și acutele strălucitoare îl recomandă în mod special pentru repertoriul italian de tip lirico spinto, în roluri precum Cavaradossi (Tosca), Manrico (Trubadurul), Don Carlos, Radamès (Aida), Riccardo (Bal mascat) sau Rodolfo (Boema). Baritonul Mihai Damian, laureat cu trei premii importante la Operalia 2025 – Premiul I pentru voce masculină, Premiul Rolex (Premiul Publicului) și Premiul special al Ministerului Culturii al Bulgariei – se impune ca una dintre cele mai puternice voci ale noii generații. Absolvent al Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău și al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (specializările Dirijat și Canto), a activat ca bariton al Filarmonicii de Stat „Transilvania”, iar din 2024 este solist al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. De-a lungul anilor, a obținut numeroase premii la concursuri naționale și internaționale și a colaborat cu dirijori de prestigiu, precum Lawrence Foster, Henrik Nánási, Hannu Lintu sau Tiberiu Soare. Prezență constantă pe scenele importante din țară – Opera Națională București, Ateneul Român, teatrele lirice și filarmonicile mari – Mihai Damian și-a început deja, din 2024, parcursul internațional, cu apariții la Teatro dell’Opera di Roma, Gran Teatre del Liceu, Konzerthaus Berlin, Müpa Budapesta, Ópera de Bellas Artes Mexico City sau Roy Thomson Hall Toronto.

Acces la concert

Biletele pentru concertul de vineri, 28 noiembrie 2025, ora 19:00, la Auditorium Maximum – Colegiul Academic, pot fi achiziționate online de pe platformele entertix.ro și myticket.ro. De asemenea, biletele sunt disponibile la Agenția de Bilete a Filarmonicii de Stat „Transilvania” (Piața Lucian Blaga nr. 1–3, tel. 0756-048.318) sau, în limita locurilor disponibile, cu o oră înainte de începerea concertului, direct la sala de concert.