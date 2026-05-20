Ședința administrativă a preoților din Protopopiatul Bistrița

Sediul Protopopiatului Ortodox Român din Bistrița a găzduit ședința administrativă lunară a preoților din întreaga circumscripție. Întâlnirea, desfășurată sub președinția Părintelui Protopop Ioan Marius Pintican, a reunit laolaltă clerici din protopopiat și invitați din cadrul instituțiilor publice și de cultură, abordând teme de actualitate administrativă, legislativă și istoriografică.

În deschiderea lucrărilor, părintele protopop a adresat un cuvânt de bun venit delegaților prezenți, evidențiind importanța dialogului interinstituțional. Prima parte a întâlnirii a fost dedicată siguranței comunităților și a patrimoniului sacru. Reprezentanții Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud, domnul Gheorghiță Dan și doamna Alexandra Vidican, alături de maiorul Mihai Ilovan, șeful Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Bistrița-Năsăud, au expus principalele modificări legislative privind apărarea împotriva incendiilor. Discuțiile au subliniat măsurile preventive obligatorii pentru lăcașurile de cult, în special în perioadele cu aflux mare de credincioși, evidențiind rolul bisericii în informarea și protejarea vieții enoriașilor.

Dimensiunea culturală a ședinței a fost marcată de intervenția domnului dr. Paul-Ersilian Roșca, teolog, istoric și director al Muzeului Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Acesta a prezentat în fața clerului bistrițean cel mai recent volum al său, „Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918–1947”. Autorul a reliefat complexitatea acestei epoci definitorii pentru România Mare, explicând modul în care dinamica dintre credință și Coroană a fost reflectată fidel în documentele de arhivă centrală și diplomatică ce stau la baza lucrării.

Ordinea de zi a cuprins, de asemenea, stabilirea detaliilor organizatorice pentru marile praznice ale lunii mai, Înălțarea Domnului și Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile), momente de intensă trăire duhovnicească în toate parohiile.

Un punct central al întâlnirii l-a constituit anunțarea oficială a membrilor aleși din Protopopiatul Bistrița pentru a face parte din Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, pentru mandatul 2026-2030. Noua componentă a Circumscripției electorale Bistrița îi reunește pe următorii reprezentanți:

Membri mireni: domnul ing. dipl. Alexandru Simionca și domnul ing. Ioan Runcan;

Membru cleric: părintele Vasile Beni.

Partea finală a ședinței a fost consacrată dialogului liber, preoții parohi ridicând în discuție diverse aspecte curente și probleme administrative specifice comunităților pe care le păstoresc, în vederea eficientizării misiunii pastorale pe raza Protopopiatului Bistrița.

