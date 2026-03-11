Ședință administrativă a preoților din Protopopiatul Cluj-Napoca

Marți, 10 martie 2026, preoții din Protopopiatul Ortodox Cluj-Napoca s-au reunit în cadrul ședinței administrative lunare. Întrunirea a fost prezidată de părintele protopop Alexandru Ciui și s-a desfășurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Campusului Teologic „Nicolae Ivan”.

În cadrul întâlnirii au fost analizate mai multe aspecte legate de activitatea pastoral-misionară din perioada următoare. Unul dintre punctele principale ale discuțiilor a vizat centralizarea Colectei Fondului Central Misionar, aflată în desfășurare în această perioadă în toate bisericile ortodoxe. Potrivit îndemnului Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, credincioșii care doresc să contribuie la această colectă o pot face la bisericile ortodoxe din Cluj-Napoca până în cea de-a treia Duminică din Postul Mare, în data de 15 martie 2026.

Un alt subiect abordat a fost organizarea unei întâlniri cultural-duhovnicești dedicate familiilor preoțești din protopopiat, în contextul anului 2026, declarat în Patriarhia Română Anul omagial al pastorației familiei creștine. Evenimentul va avea loc cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, și va cuprinde un cuvânt de binecuvântare și învățătură adresat familiilor preoțești, urmat de un concert de muzică sacră susținut de Grupul Vocal Synavlia și alți invitați.

De asemenea, au fost discutate aspecte privind respectarea programului liturgic și catehetic în parohiile din Cluj-Napoca pe durata Postului Mare.

În încheiere, au fost prezentate câteva dintre evenimentele misionare și culturale care vor avea loc în perioada următoare, între care Pelerinajul tinerilor pe jos de la Iclod la Mănăstirea Nicula, Marșul „Împreună pentru Viață”, precum și alte manifestări dedicate comunității.

Foto: Protopopiatul Ortodox Cluj-Napoca