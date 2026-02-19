Ședinţa administrativă a preoţilor și lansare de carte în Protopopiatul Bistriţa

La sediul Protopopiatului Ortodox Român din Bistrița a avut loc joi, 19 februarie, prima ședință administrativă, din anul 2026, a preoților din Protopopiatul Bistrița. Ședința s-a desfășurat începând cu ora 11:00 şi a fost prezidată de Preacucernicul Părinte Protopop Ioan Marius Pintican.

În deschiderea şedinţei, părintele protopop a prezentat Raportul de activitate al Protopopiatului Ortodox Român Bistriţa din anul 2025. În acest sens a fost prezentat bilanțul activităților din Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa din anul 2025 sub aspect spiritual, administrativ, economic, cultural şi misionar-social.

Protopopiatul Ortodox Român Bistrița este format din 84 de parohii și 19 filii. Pe lângă acestea, protopopiatului îi sunt arondate și 2 mănăstiri și 8 capele/biserici din cadrul unităților medicale și sociale.

Pe ordinea de zi a întrunirii s-au regăsit şi discuții privitoare la programul liturgic și catehetic al parohiilor din protopopiat, dar și aspecte organizatorice referitoare la perioada specială a Postului Paştilor care începe luni 23.02.2026.

În atenţia preoţilor a fost adusă şi apariţia unei cărţi deosebite, semnată de Părintele Teofil Bradea, apărută în anul 2025 la Editura Piatra Seacă, Oradea. Cartea prezintă viaţa Sfântului Părinte Arsenie de la Prislop (Arsenie Boca) şi este intitulată: „Avva Arsenie în Oglinda Lumii”. Lucrarea conţine mărturii, facsimile şi documente care reflectă viaţa Sfântului Arsenie de la Prislop prin ochii şi urechile sistemului poliției politice al acelor vremuri, atât interbelice, dar și comuniste.

În ultima parte au fost discutate diverse probleme de ordin administrativ din cuprinsul Protopopiatului Bistriţa.