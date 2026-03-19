Ședința administrativă lunară a preoților din Protopopiatul Bistrița

La sediul Protopopiatului Ortodox Român din Bistrița a avut loc joi, 19 martie, ședința administrativă lunară a preoților din cadrul protopopiatului.

Întâlnirea s-a desfășurat începând cu ora 11:00 și a fost prezidată de Preacucernicul Părinte Ioan Marius Pintican, protopopul Bistriței.

În deschiderea ședinței, părintele protopop a prezentat clericilor decizia Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, privind validarea și confirmarea alegerilor organismelor parohiale – consiliile și comitetele parohiale – din toate parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Totodată, preoții au fost informați cu privire la două evenimente importante care vor avea loc în perioada următoare la Bistrița: Marșul pentru Viață 2026 și Procesiunea de Florii.

Marșul pentru Viață, unul dintre cele mai ample evenimente pro-viață organizate la nivel internațional, își propune să promoveze și să susțină viața încă din momentul concepției. Tema ediției din acest an este „Solidaritate pentru amândoi!”, subliniind necesitatea sprijinului real acordat mamei și copilului, înainte și după naștere, ca responsabilitate a întregii societăți. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 28 martie, de la ora 13:00, punctul de întâlnire fiind Piața Unirii nr. 9 din Bistrița.

Un alt moment important al acestei perioade va fi Procesiunea de Florii, manifestare duhovnicească devenită deja o tradiție în municipiul Bistrița. Procesiunea amintește de intrarea triumfală a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim, cu o săptămână înainte de Pătimirile și Învierea Sa din morți. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 4 aprilie 2026, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, care va fi însoțit de un sobor de preoți și de numeroși credincioși.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au regăsit și aspecte legate de programul liturgic și catehetic al parohiilor din protopopiat, precum și chestiuni organizatorice specifice perioadei premergătoare sărbătorii Sfintelor Paști.

În partea finală a întâlnirii, preoții participanți au avut luări de cuvânt și au fost discutate diverse probleme de ordin administrativ și pastoral din cuprinsul Protopopiatului Bistrița.

Mai multe poze AICI