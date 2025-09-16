Marți, 16 septembrie 2025, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a avut loc ședința administrativă lunară a preoților din Protopopiatul Cluj-Napoca. Întâlnirea a început la ora 10 și a fost prezidată de părintele protopop Alexandru Ciui.

În deschidere, clericilor le-a fost prezentat părintele George Liviu, noul preot de slujire caritativă hirotonit recent de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei pentru Clinica de Ginecologie „Dominic Stanca”.

Pe ordinea de zi s-au aflat aspecte administrative și centralizarea activităților pentru copii și tineri organizate de parohii în timpul verii. Sute de copii și adolescenți au participat la școli de vară, tabere și alte activități educative și recreative, desfășurate împreună cu preoți și voluntari.

De asemenea, s-a discutat despre necesitatea reactualizării cazurilor sociale din parohii, pentru o mai bună eficientizare a activităților filantropice. La ședință au fost prezenți preoții parohi și slujitori ai bisericilor din municipiu, preoții misionari și cei de slujire caritativă.