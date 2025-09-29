Ședința de lucru a Sfântului Sinod | 29 septembrie 2025

Palatul Patriarhiei a găzduit în data de 29 septembrie 2025 ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Au fost prezentate activități de la nivelul eparhiilor, stadiul textelor liturgice și al icoanelor pictate ale celor 16 femei sfinte din neamul românesc recent canonizate, precum și o serie de subiecte de ordin teologic, liturgic și administrativ. Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sărbătorește împlinirea a 18 ani de slujire patriarhală într-un cadru sinodal, fiind felicitat de toți ierarhii Bisericii noastre.

La ședință au participat și ierarhii Eparhiei Clujului: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Lucrările Sfântului Sinod au debutat cu slujba de Te Deum oficiată în sala „Europa Christiana” de Prea­sfin­țitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhi­episcopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în care s-au adus rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Bisericii Ortodoxe Române.

Ședința de lucru s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub preșe­dinția Preafericitului Părinte Daniel, care a rostit un cuvânt de bun-venit tuturor membrilor partici­panți. Totodată, Preafericirea Sa a evidențiat importanța textelor liturgice dedicate sfinților noi cano­nizați, realizate în diverse eparhii din Patriarhia Română: „Este nevoie ca odată cu aceste canonizări și proclamări de sfinți să avem și textele cele mai corecte și potrivite. Aducem cuvinte de felicitare eparhiilor care deja au avansat lucrările textelor liturgice, într-un timp relativ scurt, care au realizat lucruri bune și le-au trimis mai departe spre corectare”.

În continuare, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a susținut meditația duhovnicească intitulată: „Responsabilitatea episcopului pentru păstrarea și propovăduirea dreptei credințe în lumina Sfintelor Canoane”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a propus Sfântului Sinod ca Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul să fie repartizați în Comisia teologică, liturgică și didactică a Patriarhiei Române.

Totodată, s-a discutat despre aprobarea unor texte liturgice, precum și despre stadiul a două regulamente. Regulamentul pentru pictură bisericească trebuie actualizat și este nevoie de un regulament nou pentru corpul de control financiar intern și corpul de audit intern. La următoarea întrunire sinodală, Comisia pentru statut și regulamente va realiza forma finală a acestuia.

Ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au întrunit apoi în comisiile sinodale, pentru întocmirea referatelor privind temeiurile repartizate: Comisia pastorală, monahală și socială; Comisia teologică, liturgică și didactică; Comisia canonică, juridică și pentru disciplină și Comisia pentru co­mu­nități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase, ale căror referate au fost prezentate în final în plen de către raportori.

Mai multe fotografii AICI

Sursă text: Radu Mihai Sâmbeteanu / Ziarul Lumina și Ștefana Totorcea / Basilica.ro

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro și Luigi Ivanciu / Ziarul Lumina