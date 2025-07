Ședința de lucru a Sfântului Sinod | O foarte mare atenție acordată sfintelor femei și sfinților athoniți de neam român | 1 iulie 2025

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s‑a întrunit în ședință de lucru în dimineața zilei de marți, 1 iulie 2025, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Reuniunea ierarhilor Bisericii noastre s‑a desfășurat sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României. La ședință a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Lucrările Sfântului Sinod au fost precedate, după rânduiala tradițională, de slujba de Te Deum săvârșită în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, în prezența membrilor Sfântului Sinod.

În continuare, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod, a dat citire apelului nominal. Constatând prezența statutară a membrilor Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschisă ședința de lucru, menționând totodată programul, principalele puncte aflate pe ordinea de zi, componența comisiilor sinodale și repartizarea lucrărilor înscrise în vederea aprobării de către plen.

„Pe ordinea de zi se regăsesc probleme curente, dar și ceva cu totul special: în ședința de lucru a acestui Sfânt Sinod este trecută și aprobarea canonizării a 16 femei sfinte din neamul nostru care au fost mai întâi propuse de eparhii, iar aceste propuneri au fost apoi discutate în sinoadele mitropolitane. Am solicitat să se realizeze mai intens și mai devreme pregătirile necesare, anume elaborarea argumentelor de canonizare, a sinaxarului, troparului, condacului, precum și a schiței chipului fiecăreia din aceste sfinte femei. În mare măsură, mitropoliile care au responsabilitatea de a pregăti aceste materiale le‑au pregătit, le‑au trimis Patriarhiei, iar în ceea ce privește numărul lor, deși la început au fost 15, am ajuns tot la numărul de 16 persoane. La toate aceste 16 propuneri avem cel puțin sinaxarul, troparul și condacul, urmând ca în perioada următoare, până la următoarea ședință de lucru a Sfântului Sinod, să se elaboreze textele liturgice pentru Vecernie, Litie, Utrenie și Liturghie, precum și acatistele respectivelor femei sfinte. Este necesar acest lucru deoarece, până la sfârșitul anului, textele respective trebuie din nou diortosite la Departamentul Carte de cult înainte de publicare, pentru că publicarea lor trebuie făcută la sfârșitul anului 2025 sau începutul anului 2026, urmând ca în primăvara lui 2026 să avem o ședință specială a Sfântului Sinod pentru proclamarea generală a canonizării sfintelor femei din lista respectivă şi existând până atunci posibilitatea de a picta icoanele lor în tradiția bizantină, proprie Ortodoxiei. Experiența din acest an a proclamării generale arată că se bucură credincioșii atunci când, deodată cu proclamarea canonizării acestor noi sfinți, se oferă și textele publicate cu slujbele lor și, mai ales, acatistul fiecărui sfânt”, a afirmat Preafericirea Sa în debutul cuvântului introductiv.