Ședința de lucru a Sfântului Sinod și alegerea de ierarhi titulari pentru două eparhii românești din diasporă

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s‑a întrunit vineri, 25 octombrie 2024, în ședință de lucru în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul sesiunii de lucru, Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania a fost ales Arhiepiscop ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar Preasfințitul Părinte Nectarie de Bretania a fost ales Episcop ortodox român al Irlandei și Islandei.

La ședință au participat și ierarhii Eparhiei Clujului: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au fost precedate, conform tradiției liturgice, de săvârșirea slujbei de Te Deum în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei de către Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După slujba de mulțumire, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a dat citire, în Aula Magna, apelului nominal.

Constatând prezența statutară a membrilor Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschisă ședința de lucru, menționând totodată programul, punctele aflate pe ordinea de zi, componența comisiilor sinodale și repartizarea lucrărilor înscrise în vederea aprobării de către plen.

În continuare, lucrările în plen au fost suspendate, ierarhii întrunindu‑se în comisiile sinodale, în mai multe săli ale Palatului Patriarhiei, pentru întocmirea referatelor privind problemele repartizate fiecăreia. Astfel, Comisia pastorală, monahală și socială s‑a întrunit în Salonul „Sfântul Ioan Casian”. Comisia teologică, liturgică și didactică s‑a întrunit în Salonul „Sfântul Niceta de Remesiana”. Comisia canonică, juridică și pentru disciplină s‑a întrunit în Salonul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, iar Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase, în Salonul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

După reluarea ședinței în plen, a avut loc alegerea Arhiepiscopului ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a Episcopului ortodox român al Irlandei și Islandei, alegeri prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În postul vacant de Arhiepiscop al Marii Britanii și Irlandei de Nord a fost ales prin vot secret Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu 43 de voturi valid exprimate. De asemenea, în postul vacant de Episcop al Irlandei și Islandei a fost ales prin vot secret Preasfințitul Părinte Nectarie de Bretania, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, cu 43 de voturi valid exprimate.

Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările revărsate asupra sa și și‑a exprimat recunoștința față de Patriarhul României și de ceilalți ierarhi: „În acest an se împlinesc 60 de ani de la înființarea primei și, pentru mult timp, singurei parohii ortodoxe românești din Londra, «Sfântul Gheorghe», cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Justinian Marina. Astăzi, după șase decenii, vorbim despre această eparhie nou‑înființată care are peste 63 de parohii, mănăstiri și schituri. Este un început nou. Îmi asum această responsabilitate și sunt foarte recunoscător, dar în același timp sunt copleșit. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române mi‑a acordat vot de încredere pentru a‑mi începe misiunea în eparhia unde se află la ora actuală cei mai mulți români din diaspora românească. Voi încerca să o slujesc cu dragoste, blândețe, bunătate, responsabilitate, seriozitate, jertfelnicie și dăruire”.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bretania și‑a exprimat recunoștința pentru alegerea în această nouă demnitate: „Dau slavă lui Dumnezeu pentru că, la un răstimp destul de scurt, mă aflu din nou în fața membrilor Sfântului Sinod care, și de data aceasta, îmi acordă un vot de încredere și de deplină responsabilitate. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată binecuvântarea pe care a revărsat‑o asupra mea și pentru anul acesta de slujire. Sunt cel din urmă hirotonit, iar Dumnezeu a rânduit, prin lucrarea Sfântului Duh, să poposesc în cea mai tânără eparhie din cuprinsul Patriarhiei Române. Am fost rânduit de mai multe ori, pe parcursul acestui an, să slujesc în Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei, și chiar dacă numărul de parohii nu este unul impresionant, există aici preoți râvnitori și credincioși dăruiți. Am încercat pe parcursul acestui an, ca Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, să rămân în ascultare deplină față de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif, care îmi este părinte duhovnicesc. Mulțumesc, Preafericite Părinte Patriarh Daniel, pentru toată dragostea pe care mi‑ați arătat‑o pe parcursul acestui an și al anilor pe care i‑am petrecut în ascultarea de stareț al Mănăstirii Crasna din județul Prahova”.

Patriarhul României i‑a felicitat pe cei doi ierarhi aleși, dorindu‑le slujire rodnică și ajutor de la Dumnezeu în păstorirea credincioșilor ortodocși români din diasporă.

Lucrările Sfântului Sinod au continuat cu prezentarea referatelor comisiilor sinodale de către raportorii acestora.

